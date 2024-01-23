Umreye değil de Kandil’e mi götürseydi? Topbaş hocamızı reddedip Lenin’i öven hokkabazlar!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Halkının büyük çoğunluğu Müslüman olan Türkiye’de, Diyanet İşleri Başkanlığı, gençleri dini hassasiyetler konusunda motive etmek için, yarışma düzenlemiş.

Yarışma konusu, Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından “Dinim İslâm Temel Bilgiler”, “Mukaddes Miras Kudüs” ve “İslam İlmihali” kitaplarının içeriklerinden oluşuyor.

Yarışmada ödül olarak da, başarılı olanların umre ziyaretine götürülmeleri vaad edilmiş..

Bir Müslüman, bu yarışmadan ve ödülden sıkıntı duyar mı?

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Bırakın Müslümanları, Müslümanların çoğunlukta olduğu bir ülkede yaşayan herhangi bir inançtaki insan dahi, bu yarışmadan ve ödülden rahatsızlık duymaması gerekir..

Ama soldan çarklı bir ideolojiye kafanızı kiralamış iseniz..

Hele hele..

“Müslümanım” deyip, Ali’siz Aleviliği halka dayatıyorsanız..

Rahatsız olursunuz.

Nitekim, o çevreler başta olmak üzere, bir itirazdır gidiyor..

Eğitim-Sen Genel Başkanı Kemal Irmak, “Ödülün umre olması laik ve bilimsel eğitime terstir” açıklaması yapmış.

Ödül ne olsaydı acaba?

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