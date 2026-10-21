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Gündem Bakan Çiftçi'den Doğu ve Güneydoğu açıklaması: Terörün izi bölgeden silindi! 2 bin 63 kontrol noktası kaldırıldı
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Bakan Çiftçi'den Doğu ve Güneydoğu açıklaması: Terörün izi bölgeden silindi! 2 bin 63 kontrol noktası kaldırıldı

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Bakan Çiftçi'den Doğu ve Güneydoğu açıklaması: Terörün izi bölgeden silindi! 2 bin 63 kontrol noktası kaldırıldı

İçişleri Bakanı Çiftçi, "Terörsüz Türkiye" sürecinde sona gelindiğini açıklayarak Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde tesis edilen huzur ortamı sayesinde 2 bin 63 yol kontrol noktasının tamamen kaldırıldığını bildirdi. İki yıldır kararlılıkla yürütülen sürecin başarıyla ilerlediğini belirten Bakan Çiftçi, "Bitmeye çok yakın olduğumuzu söyleyebilirim" dedi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Terörsüz Türkiye" sürecinde sona yaklaşıldığını belirterek, tesis edilen huzur ve güven ortamı sayesinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki 2 bin 63 yol kontrol noktasının kaldırıldığını bildirdi.

Bakan Çiftçi, Türkiye gazetesine gündeme ilişkin açıklamalarda bulunarak terörle mücadele, uyuşturucu operasyonları ve sokak hayvanlarına yönelik yürütülen çalışmalara dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

"Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda yürütülen sürecin iki yıldır başarıyla ilerlediğini vurgulayan Çiftçi, "Bitmeye çok yakın olduğumuzu söyleyebilirim." ifadesini kullandı.

Bölgede hayatın normale döndüğüne ve güvenlik ortamının pekiştiğine dikkati çeken Çiftçi, geçmişte terörle mücadeleye ayrılan kaynakların artık doğrudan yatırıma dönüştürüldüğünü kaydetti. Bakan Çiftçi, süreci sabote etmek isteyebilecek olası provokasyonlara karşı güvenlik güçlerince her türlü tedbirin titizlikle alındığının altını çizdi.

UYUŞTURUCUYLA MÜCADELEDE “ŞEFKAT KALKANI PROJESİ” GELİYOR

Uyuşturucu ile mücadelede ailenin ve toplumsal dayanışmanın önemine işaret eden Bakan Çiftçi, bu kapsamda yeni bir adım atılacağını duyurdu.

Çiftçi, toplumsal desteği güçlendirmeyi hedefleyen "Şefkat Kalkanı Projesi"nin detaylarının önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacağını ifade etti.

Emniyet ve jandarma teşkilatına da seslenen Çiftçi, güvenlik güçlerinin görevlerini icra ederken vatandaşa hizmet anlayışını her zaman esas alması gerektiğini hatırlattı.

SAHİPSİZ HAYVAN TESPİTİNDE YÜZDE 99,9’A ULAŞILDI

Sokak hayvanlarına yönelik ülke genelinde yürütülen çalışmalardaki son duruma ilişkin verileri de paylaşan İçişleri Bakanı Çiftçi, saha ve tespit çalışmalarında Türkiye genelinde yüzde 99,9 seviyesine ulaşıldığını bildirdi.

Çiftçi, Diyarbakır'da devam eden çalışmaların da gelecek hafta itibarıyla tamamlanmasının hedeflendiğini kaydetti.

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