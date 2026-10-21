Başlamadan önce bir kez daha düşünün! Elektronik sigarada dakika bir gol bir

Karakulak, koroner damarlarda ani kasılma ve pıhtı oluşumunun da kalp krizini tetikleyebileceğinin altını çizerek, "Bir diğer önemli mekanizma, kalbin kendisini besleyen koroner damarlarda ani kasılma, yani koroner spazm gelişmesidir. Böyle bir durumda damar geçici olarak ciddi ölçüde daralır ve kalp kasına giden kan akımı ani olarak azalır. Başka bir mekanizma ise elektronik sigara aerosolündeki bazı maddelerin damar iç yüzeyinin işlevini bozarak damar içinde ani pıhtı gelişimine yol açma potansiyeli. Hızlı gelişen ve koroner damarı kritik seviyede tıkayan bir pıhtı, kalp krizini tetikleyebilir." bilgisini verdi. Nikotinin damarların daralmasına ve kalbin daha fazla çalışmasına neden olduğunu aktaran Karakulak, özellikle kalbi besleyen koroner damarlarda gelişen ani ve şiddetli daralmanın kalp kasına ulaşan kan miktarını azaltarak göğüs ağrısına, bazı durumlarda ise kalp krizine yol açabildiğini söyledi. Karakulak, pıhtılaşma açısından da endişe verici bulgular bulunduğuna dikkati çekerek, "Bazı deneysel ve küçük ölçekli insan çalışmaları elektronik sigara kullanımının, kanın pıhtılaşmasında görev alan trombositlerin aktivitesini artırabildiğini göstermiştir. Bu durum teorik olarak damar içinde pıhtı oluşumunun kolaylaştığı anlamına gelir. Üstelik bu etkilerin bazıları kullanımdan sonraki ilk dakikalarda ortaya çıkabiliyor. Elektronik sigaralar damarların daralmasına, damar iç yüzeyinin zarar görmesine ve pıhtılaşmayı kolaylaştırabilecek değişikliklere yol açabilir. Bu nedenle özellikle kalp damar hastalığı bulunan kişilerde güvenli bir alternatif olarak görülmemelidir." diye konuştu. Kalp krizinin yalnızca ileri yaşlarda veya damarlarında ciddi tıkanıklık bulunan kişilerde görülmediğine, sağlıklı gençlerde de farklı nedenlerle gelişebildiğine değinen Karakulak, bilimsel yayınlarda elektronik sigara kullanan 20'li yaşlardaki bireylerde kalp damarlarının tama yakın tıkandığı veya ani ritim bozukluğu gelişen vakaların bildirildiğini, bu bildirimlerin bireysel vakalara dayandığını ve kesin bir neden-sonuç ilişkisi ortaya koymadığını vurguladı. Gençlerin elektronik sigaraları zararsız bir alışkanlık olarak görmemesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Karakulak, bu ürünlerin kalp ve damar sistemi üzerindeki bazı olumsuz etkilerinin kullanımın hemen ardından başlayabildiğini, uzun yıllar kullanılmalarının yaratacağı sonuçların ise henüz tam olarak bilinmediğini söyledi.