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Ekonomi Moskova kaarından döndü: Rusya'dan Türkiye'ye doğru yola çıktılar
Ekonomi

Moskova kaarından döndü: Rusya'dan Türkiye'ye doğru yola çıktılar

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Moskova kaarından döndü: Rusya'dan Türkiye'ye doğru yola çıktılar

Rusya'nın kısıtlamaları kaldırmasının ardından iki tanker Türkiye'ye doğru yola çıktı. Gelişmeyi Reuters duyurdu.

Reuters’ın haberine göre, Rusya menşeli dizel yakıt taşıyan en az iki tanker Türkiye ve Brezilya’ya doğru ilerliyor. Sevkiyatlar, Moskova yönetiminin dizel ihracatına yönelik kısıtlamaları kaldırmasının ardından yeniden gündeme geldi.

Dünyanın ABD’den sonra en büyük ikinci dizel ihracatçısı olan Rusya, Ukrayna’nın petrol rafinerilerine düzenlediği saldırıların ardından yaz aylarında yurt dışına dizel sevkiyatını azaltmış, daha sonra ihracata yasak getirmişti.

 

Trump, Rus dizelinin piyasaya sunulacağını açıklamıştı

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce yaptığı açıklamada, akaryakıt fiyatlarını aşağı çekmek amacıyla Rusya’nın küresel piyasalara dizel tedarik etmeyi kabul ettiğini belirtmişti.

Rus dizelinin uluslararası pazarlara yeniden sevk edilmeye başlanması, küresel yakıt arzında ve fiyatlarda yaşanabilecek değişimler açısından önem taşıyor. Sevkiyatların piyasalara etkisi ise yakından takip ediliyor.

 

ABD’den yaptırımların kapsamına ilişkin açıklama

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Rusya’ya yönelik yaptırımların genel çerçevesinde herhangi bir değişikliğe gidilmediğini vurguladı. Bessent, alınan kararın yaptırım politikasının bütünüyle kaldırılması anlamına gelmediğini, yalnızca dizel ihracatına ilişkin kısıtlamayı kapsadığını ifade etti.

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