İçişleri Bakanlığı duyurdu: Yasa dışı bahis çetesine darbe! 9 ilde 123 şüpheli yakalandı

'Nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis' suçlarına yönelik düzenlenen operasyonların detaylarını sosyal medyadan aktaran İçişleri Bakanlığı hesaplarında 34 milyar 760 milyon liralık hareketlilik bulunan 123 şüpheli hakkında işlem yapıldığını belirtti.

Suç ve suçluyla mücadele yurdun dört bir yanında aralıksız şekilde sürdürülüyor.

Vatandaşın huzur ve güvenliği için çalışmalarını sürdüren emniyet birimleri, başarılı bir operasyona daha imza attı.

"34,7 MİLYAR LİRALIK HAREKETLİLİK SAPTANDI"

Dolandırıcılık ve yasa dışı bahisle mücadele kapsamında jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonların detaylarını ise İçişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakanlık paylaşımında belirlenen şüphelilerin hesaplarında 34 milyar 760 milyon liralık hareketliliğin tespit edildiğini belirtti.

"123 ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI"

Paylaşımda ayrıca şu sözler yer aldı:

9 il merkezli 'nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis' suçlarına yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda; 34 milyar 760 milyon TL para hareketliliği tespit edilen 123 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

"KİŞİSEL VERİLERE YETKİSİZ ERİŞİM SAĞLADIKLARI TESPİT EDİLDİ"

Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarımızca, 9 il merkezli gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; yasa dışı bahis oynattıkları ve suçtan elde edilen paranın nakline aracılık ettikleri, sosyal medya hesapları üzerinden sahte ilanlarla dolandırıcılık yaptıkları, vatandaşlarımızın kişisel verilerine yetkisiz erişim sağladıkları tespit edildi.

"SUÇLARLA MÜCADELEMİZİ TAVİZSİZ ŞEKİLDE SÜRDÜRÜYORUZ"

Güvenlik güçlerimizin kararlı mücadelesi ve aziz milletimizin desteğiyle siber suçlarla mücadelemizi ülkemizin dört bir yanında tavizsiz şekilde sürdürüyoruz. Kahraman jandarmamızı, Daire Başkanlıklarımızı, MASAK'ımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.