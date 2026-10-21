Zehirli primat yeniden ortaya çıktı! 90 yıldır nesli tükendiği düşünülüyordu

Dünyanın en sıra dışı primatlarından biri olarak bilinen Bangka yavaş lorisi, onlarca yıllık sessizliğin ardından yeniden ortaya çıktı. Gece yaşayan, ağaçlarda ağır hareket eden ve memeliler arasında nadir görülen zehirli ısırığa sahip türün, Endonezya’nın Bangka Adası’nda farklı bölgelerde yaşamaya devam ettiği belirlendi.

Son bilimsel kayıtlar 1930’lara aitti

Bangka yavaş lorisinin adadaki son güvenilir bilimsel kayıtları 1930-1932 yıllarına dayanıyordu. Aradan geçen onlarca yılda türün halen yaşayıp yaşamadığına ilişkin kesin bilgi elde edilemedi. Bu belirsizlik nedeniyle tür, 2020 yılında kritik tehlike altında ve muhtemelen nesli tükenmiş olarak değerlendirildi. Ancak 2015 ile 2025 yılları arasında çalışan bir yaban hayatı kurtarma merkezi, Bangka’nın farklı bölgelerinde 90’dan fazla bireyi kayıt altına aldı.

86’sı yeniden doğaya bırakıldı

Hayvanların önemli bir bölümü evlerde, bahçelerde, plantasyon alanlarında ve yol kenarlarında bulundu. Bazılarının özellikle elektrik hatları nedeniyle ağır yaralandığı, birkaçının tedaviye rağmen kurtarılamadığı belirtildi. Tedavisi tamamlanan 86 Bangka yavaş lorisi ise uygun doğal alanlara yeniden bırakıldı.

Isırığı zehirli

Kızıl-kahverengi kürkü, belirgin yüz desenleri ve büyük gözleriyle dikkat çeken Bangka yavaş lorisi, geceleri aktif oluyor ve ağaçların arasında oldukça yavaş hareket ediyor. Türü daha sıra dışı hale getiren özelliklerden biri ise zehir üretmesi. Yavaş lorisler dirseklerine yakın bölgelerde bulunan özel bezlerden bir salgı üretiyor. Tehdit hissettiklerinde bu salgıyı yalayarak tükürükleriyle karıştırıyor ve ısırıkları yoluyla aktarabiliyor. Bu zehir insanlarda ciddi alerjik reaksiyonlara, bazı durumlarda ise hayati tehlikeye yol açabiliyor.