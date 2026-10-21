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Gündem Ömer Çelik’ten Doğu Akdeniz mesajı: Bölgenin geleceği iş birliğiyle şekillenecek
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Ömer Çelik’ten Doğu Akdeniz mesajı: Bölgenin geleceği iş birliğiyle şekillenecek

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Ömer Çelik’ten Doğu Akdeniz mesajı: Bölgenin geleceği iş birliğiyle şekillenecek

Libya Temsilciler Meclisi’nin Türkiye ile imzalanan Deniz Yetki Alanları Anlaşması’nı onaylamasını değerlendiren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, kararın tarihi ve hukuki haklılığı tescillediğini belirtti. Doğu Akdeniz’deki hakların kararlılıkla korunacağını vurgulayan Çelik, "Bölgenin geleceği dayatmalarla değil, hakkaniyet ve iş birliğiyle şekillenecektir" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, "Libya Temsilciler Meclisi’nin Türkiye ile imzalanan Deniz Yetki Alanları Anlaşması’nı onaylaması, tarihi ve hukuki haklılığımızın tescilidir. Bölgenin geleceği dayatmalarla değil, hakkaniyet ve iş birliğiyle şekillenecektir" ifadelerini kullandı.

Çelik NSosyal hesabından Libya ve Türkiye arasında imzalanan deniz yetki anlaşmasına ilişkin yaptığı paylaşımda, "Libya Temsilciler Meclisi’nin Türkiye ile imzalanan Deniz Yetki Alanları Anlaşması’nı onaylaması, tarihi ve hukuki haklılığımızın tescilidir." ifadelerini kullandı.

Türkiye ve Libya’nın haklarının korunması bakımından bu anlaşmanın hukuki olarak sağlam temellere dayandığını belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Sahadaki gerçekleri ve hukuk ilkelerini görmezden gelen beyanlar ve dayatmacı yaklaşımlar bizim için geçersizdir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Mavi Vatan’daki haklarımızı ve kardeş Libya halkının haklarını güçlü bir biçimde savunacağız. Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin ve kardeş Libya’nın haklarını yok sayan hiçbir gayrimeşru girişim başarılı olamaz. Bölgenin geleceği dayatmalarla değil, hakkaniyet ve işbirliğiyle şekillenecektir."

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