AK Parti mali disiplini ve denetimi güçlendiriyor… Yerel yönetimlerde reform hazırlığı!

Yerel yönetimlerin mali ve idari yapısını yeniden düzenleyecek kapsamlı reform çalışmasında sona yaklaşıldı. AK Parti Genel Merkezi’nde dün gerçekleştirilen MKYK toplantısında, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir tarafından yerel yönetimlere ilişkin sunum yapıldı. Sunumda, belediyelerin mali yapısı, denetim süreçleri ve yerel yönetimlerin işleyişine yönelik değerlendirmelere yer verildi.

Denetim mekanizmaları güçlendirilecek

AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre; sunumda özellikle bazı muhalefet belediyelerinde gündeme gelen rüşvet, yolsuzluk ve irtikap iddialarının belediye hizmetlerine etkisi ele alındı. Söz konusu iddiaların hizmetlerde aksamalara ve vatandaşların mağduriyetine yol açtığı değerlendirilirken, belediyelerin mali yapısını disipline edecek düzenlemelere ihtiyaç duyulduğu ifade edildi. Denetim mekanizmalarının güçlendirilmesinin de reformun temel başlıkları arasında yer aldığı belirtildi.

Son aşamaya gelindi

Sunumda, büyükşehir ve ilçe belediyeleri ile kırsal alanlardaki yerel yönetimler arasında yaşanan yetki karmaşasının giderilmesine yönelik öneriler de değerlendirildi. Yerel yönetimlerin işleyişini daha etkin hale getirmeyi amaçlayan kapsamlı bir reforma ihtiyaç duyulduğu vurgulanırken, AK Parti tarafından hazırlanan reform çalışmasında son aşamaya gelindiği kaydedildi.

Çalışmalar 5 ana başlıkta çalışma yürütülüyor

Reform çalışmalarının; 'Yerel yönetimlerde şeffaflık ve denetim', 'Yerel yönetim modelinin geliştirilmesi', 'Yerel yönetimlerin mali yapısı’, 'Yerel yönetimlerde yeni uygulamalar' ile 'İmar ve planlama' başlıkları altında yürütüldüğü belirtildi. Çalışmaya son şeklinin verilmesinin ardından düzenlemenin en kısa sürede Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulmasının hedeflendiği ifade edildi.