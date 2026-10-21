AB ülkesinden Türkiye için 10 yıl sonra bir ilk!

Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maxime Prévot, Brüksel’de Türk heyetini Türkçe “Hoş geldiniz” diyerek karşıladı. Türkiye’yi stratejik ortak olarak nitelendiren Prévot, iki ülke arasındaki ilişkilerin önemini vurguladı. On yıl aradan sonra ilk kez yedi Türk ve Belçikalı bakanın katıldığı görüşmelerde güvenlik, ekonomi, göç ve Gümrük Birliği konuları ele alındı.

Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, Brüksel'de düzenlenen üçlü toplantı kapsamında Türk heyetini ağırladı.

Prevot, sosyal medya platformu X üzerinden toplantıya ilişkin bir video paylaşarak mesajına Türk bayrağı emojisi ve Türkçe "Hoş geldiniz!" sözleriyle başladı.

"TÜRKİYE BİZİM İÇİN STRATEJİK ORTAK"

Belçikalı Bakan, iki ülke arasındaki ilişkilerin önemine vurgu yaparak "Belçika, Türkiye'yi stratejik bir ortak olarak görüyor. Ortak meseleler üzerinde çalışırken görüş ayrılıklarımız konusunda da dürüst bir diyaloğun kapısını açık tutuyoruz" dedi.

On yıl aradan sonra ilk kez yedi Türk ve Belçikalı bakanın aynı toplantıda buluştuğunu belirten Prevot, görüşmenin siyasi iş birliğini ileriye taşıdığını kaydetti.

"TÜRKİYE KİLİT NATO MÜTTEFİKİ VE ETKİLİ DİPLOMATİK AKTÖR"

Türkiye'nin uluslararası siyasetteki rolüne özel olarak değinen Prevot, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye, kilit bir NATO müttefiki, büyük bir ekonomik ortak ve Ukrayna ile Karadeniz'den Orta Doğu ve Afrika'ya kadar etkili bir diplomatik aktördür."

Belçikalı Bakan, Türkiye ile iş birliğinin daha da geliştirilebileceğini belirterek iki ülkenin ekonomik ve siyasi ilişkilerindeki potansiyele işaret etti.

AB-TÜRKİYE GÜMRÜK BİRLİĞİ İÇİN MESAJ

Prevot, Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki Gümrük Birliği'nin güncellenmesine de destek mesajı verdi.

Belçikalı Bakan, "Modernize edilmiş bir AB-Türkiye Gümrük Birliği, işletmelerimiz için yeni fırsatlar, vatandaşlarımız için istihdam ve refaha neden olabilir" değerlendirmesinde bulundu.

Bu yılın başında Türkiye'ye düzenlenen ekonomik heyet ziyaretini hatırlatan Prevot, yaklaşık 200 Belçikalı şirketin katıldığı temasların 33 anlaşmayla sonuçlandığını açıkladı.

GÜVENLİK VE GÖÇ KONULARINDA YENİ İŞ BİRLİĞİ

Brüksel'deki görüşmelerde güvenlik, adalet ve göç alanlarında somut iş birliği adımları da ele alındı.

Prevot, iki ülke arasında yeni bir polis iş birliği eylem planının gündemde olduğunu kaydetti.

Türkiye ile Belçika arasındaki ilişkilerin yalnızca hükümetlerle sınırlı olmadığını vurgulayan Prevot, iki ülkede yaşayan ailelerin, girişimcilerin ve öğrencilerin yıllardır güçlü bağlar kurduğunu söyledi.

Belçikalı Bakan, mesajını "Sonraki adımlara birlikte hazırız" şeklinde paylaşımda bulundu.