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İSLAM Umre ziyareti var mı?
İSLAM

Umre ziyareti var mı?

Umre ne zaman başlayacak? Koronavirüs salgını sebebiyle 2020 yılının mart ayında Suudi Arabistan umre ziyaretlerini durdurdu. 1 Kasım’da ise bazı ülkelerden umre için misafirler kabul edildi. Vatandaşlar Türkiye’den umreye ne zaman gidileceğini araştırmaya başladı. Peki, umre ne zaman başlayacak? Bu yıl Türkiye’den umreye gidilecek mi 2021

Yeniakit Publisher
2021-03-09 11:49:00 -
Umre ziyareti var mı?

Pandemi tüm dünyayı etkisi altına aldı. Dünya salgına karşı mücadelesini tüm hızıyla sürdürüyor. Salgının sona ermesi içinse toplumların büyük bölümünün aşılanması bekleniyor. Ülkemizde sağlık çalışanları, 65 yaş ve üstü vatandaşlar aşılandı. Öğretmenlerin ise aşılanmasına devam ediliyor. Vatandaşların büyük bölümü umre ziyaretlerinin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Umreye ne zaman gidilecek?

Umre ziyareti var mı?

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2020 hac ibadeti Kovid-19 salgını nedeniyle yapılamadığı için adayların kura ve kayıt haklarının 2021 için de devam etmekte olduğu bildirdi.

Yapılan açıklamada, "Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı ile 2021 yılı hac ibadetine ilişkin görüşmeler sürmektedir. Görüşmeler neticesinde alınacak kararlar kamuoyu ile paylaşılacaktır. Ayrıca Suudi Arabistan'ın normalleşme sürecini Ramazan Bayramı sonrasına ertelemesi nedeniyle ülkemizden umre ziyaretleri de yapılamayacaktır. Vatandaşlarımız, hac ve umre hizmetleri ile ilgili 0 850 260 13 13 numara aracılığı ile İletişim Merkezimizden bilgi alabilirler" denildi.

 

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