Trendyol 1. Lig’de yaprak dökümü! Manisa FK’da Ahmet Pektaş dönemi sona erdi!

Manisa FK, Teknik Direktör Ahmet Pektaş ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüp, Pektaş’a görev süresince verdiği emeklerden dolayı teşekkür ederek kariyerinde başarılar diledi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, Teknik Direktör Ahmet Pektaş ile yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan açıklamada, ayrılığın karşılıklı anlaşma doğrultusunda gerçekleştiği belirtildi.

Açıklamada, "Kulübümüzde önemli bir sorumluluk üstlenen ve görev süresi boyunca takımımızın başarısı için gayret gösteren Ahmet Pektaş’a verdiği emeklerden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.