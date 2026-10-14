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Gündem Trendyol 1. Lig’de yaprak dökümü! Manisa FK’da Ahmet Pektaş dönemi sona erdi!
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Trendyol 1. Lig’de yaprak dökümü! Manisa FK’da Ahmet Pektaş dönemi sona erdi!

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Trendyol 1. Lig’de yaprak dökümü! Manisa FK’da Ahmet Pektaş dönemi sona erdi!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, Teknik Direktör Ahmet Pektaş ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını resmen açıkladı. Kulüp yönetiminden yapılan açıklamada, ayrılık kararının her iki tarafın ortak mutabakatı doğrultusunda alındığı ifade edildi.

Manisa FK, Teknik Direktör Ahmet Pektaş ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüp, Pektaş’a görev süresince verdiği emeklerden dolayı teşekkür ederek kariyerinde başarılar diledi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, Teknik Direktör Ahmet Pektaş ile yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan açıklamada, ayrılığın karşılıklı anlaşma doğrultusunda gerçekleştiği belirtildi.

Açıklamada, "Kulübümüzde önemli bir sorumluluk üstlenen ve görev süresi boyunca takımımızın başarısı için gayret gösteren Ahmet Pektaş’a verdiği emeklerden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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