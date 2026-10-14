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Medya Halktv’nin firari patronu Cafer Mahiroğlu kimdir?
Medya

Halktv’nin firari patronu Cafer Mahiroğlu kimdir?

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Halktv’nin firari patronu Cafer Mahiroğlu kimdir?

1966’da Sivas’ın Gürün ilçesinde doğdu. Altı çocuklu bir ailenin en küçük çocuğu olarak bilinir. 18 yaşında İngiltere’ye gitti. Tekstil, e-ticaret ve medya alanlarında faaliyet gösterdi. 2007’de İngiltere merkezli Select Fashion’ı satın aldı; 2008’de Markafoni’yi bünyesine kattı; 2020’de Halk TV’nin yatırımcısı oldu. Halk TV’nin Yönetim Kurulu Başkanı olarak bilinmektedir.

1966’da Sivas’ın Gürün ilçesinde doğdu. Altı çocuklu bir ailenin en küçük çocuğu olarak bilinir. 18 yaşında İngiltere’ye gitti. Tekstil, e-ticaret ve medya alanlarında faaliyet gösterdi. 2007’de İngiltere merkezli Select Fashion’ı satın aldı; 2008’de Markafoni’yi bünyesine kattı; 2020’de Halk TV’nin yatırımcısı oldu. Halk TV’nin Yönetim Kurulu Başkanı olarak bilinmektedir.

Halk TV’ye kayyum süreci

14 Ekim 2026’da Halk TV’nin İstanbul’daki binasına polis operasyonu düzenlendi. Operasyonun ardından kanala kayyum atandı ve yayın durduruldu. Gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran Mahiroğlu, Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik eleştirilerde bulundu. Operasyonun gerekçesine ilişkin resmi makamlardan ayrıntılı açıklama yapılmadı.

 

Hakkındaki soruşturmalar

Mahiroğlu hakkında birden fazla soruşturma yürütülmektedir:
* İhaleye fesat karıştırma: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, iş insanı Aziz İhsan Aktaş’ın ifadelerine dayanarak Mahiroğlu’nun ihale süreçlerine müdahale ettiğini tespit etti ve hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
* İBB iddianamesi: İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik soruşturmada Mahiroğlu “şüpheli” sıfatıyla yer aldı. İddianamede kendisine “rüşvet verme” suçundan 4 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istendi.
* CHP kurultayı soruşturması: Mahiroğlu bu soruşturmada da ifade verdi. Avukatı aracılığıyla sunduğu yazılı ifadede, Ekrem İmamoğlu ile arasında siyasi ve ticari bir ilişki olmadığını beyan etti.
Villa meselesi ve imar iddiaları

İddianamede, Mahiroğlu’nun Sarıyer’deki Boğaz manzaralı villasına 2023 genel seçimleri öncesinde kaçak kat eklendiği belirtildi. İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü’nde görevli harita mühendisi Yakup Öner’in etkin pişmanlık kapsamındaki ifadelerine göre:


* Öner, durumu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na ilettiğini, İmamoğlu’nun “Bu konuyu Murat Ongun’la birlikte değerlendirin” talimatı verdiğini söyledi.
* Murat Ongun’un ise “Bize destek veren tek kanal bu, üzerine nasıl gideceğiz” dediği iddia edildi.
* Bunun üzerine sürecin askıya alındığı ve medyada çıkan haberler üzerine “göstermelik” bir Yapı Tatil Tutanağı düzenlendiği öne sürüldü.
* İddianamede, villaya 297 metrekarelik bodrum alanı ve 122 metrekarelik yeni kat eklendiği, sadece yeni katın yıkıldığı; diğer aykırılıkların giderilmediği tespit edildi.
Ekrem İmamoğlu ile ilişkisi

İddianamede, Mahiroğlu’nun villasına kaçak kat eklenmesine karşılık dönemin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu lehine yayın yapılması yönünde bir “menfaat anlaşması” kurulduğu iddia edildi. Savcılık, herhangi bir para alışverişi bulunmamasına rağmen bu kaçak yapı düzenlemesinin “örgüt lehine yayın desteği” karşılığında yapıldığını ve bunun “rüşvet” kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini öne sürdü.

Firari durumu

Mahiroğlu’nun 10 Mart 2025 tarihinde İstanbul Havalimanı’ndan İngiltere’ye uçarak yurt dışına çıktığı tespit edildi. Hakkında “ihaleye fesat karıştırma” suçlamasıyla yakalama kararı bulunan Mahiroğlu’nun firari olduğu belirtilmektedir. Mahiroğlu ise suçlamaları reddederek “Hiç tanımadığım ve hayatımda görmediğim birinin kurgulanmış yalan beyanları ve iftiraları üzerinden suçlanıyorum” açıklamasını yapmıştır.

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Ömer

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