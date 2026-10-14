İstanbul Boğazı’nda korku dolu anlar! Konteyner gemisi KURTARILDI

İstanbul Boğazı’nda seyreden konteyner gemisinin kontrolden çıkarak sürüklenmesi üzerine ekipler harekete geçti.

BEŞİKTAŞ AÇIKLARINDA SÜRÜKLENDİ

Edinilen bilgilere göre, Antigua ve Barbuda bayraklı 147 metre uzunluğundaki “Bilbao Trader” isimli konteyner gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçiş yaptığı sırada Beşiktaş açıklarına ulaştı.

Gemi, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürüklenmeye başladı.

KIYI EMNİYETİ HAREKETE GEÇTİ

Durumun bildirilmesinin ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekipler, İstanbul Boğazı'nda sürüklenen konteyner gemisine müdahale ederek Bilbao Trader'ı emniyete aldı.

SEYRİNE DEVAM ETTİ

Kıyı Emniyeti ekiplerinin çalışmasının ardından geminin güvenli şekilde kontrol altına alındığı bildirildi.

Herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan kurtarılan 147 metrelik konteyner gemisi, gerekli işlemlerin ardından İstanbul Boğazı'ndaki seyrine devam etti.