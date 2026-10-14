  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
CHP'li İBB iştiraki Ağaç A.Ş.’deki dev rüşvet davasında şok itiraflar! "Dolu giren çantalar Genel Müdürün odasından boş çıktı!" Donald Trump’tan Husiler ve İran’a sert gözdağı! "Seçimden sonra da buradayım ve asla unutmayacağım!" AK Parti İzmir İl Başkanı, Cemil Tugay'ı böyle karşıladı! Trump: Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok büyük saygım var! TBMM Başkanı Kurtulmuş, AKPM Başkanı Petra Bayr ile görüştü Cumhuriyet’in masa başı iftirasının ömrü 24 saat bile sürmedi: Manşeti attığı gün rezil oldu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz başkanlığında dev zirve! 34,1 milyar liralık tasfiyede kritik haftaya girildi! Vahap Seçer tutuklanarak görevinden uzaklaştırılmıştı! Mersin’deki seçimi CHP'nin adayı Gülşah Yıldırım Genç kazandı Mahinur Özdemir Göktaş’tan Özel’e sert sözler! “Hukuk önünde hesabını soracağım, kaçacakları hiçbir delik yok” Başörtüsü zulmü sürüyor: 28 Şubat’ın ikna odaları Bakü’de
Gündem İstanbul Boğazı’nda korku dolu anlar! Konteyner gemisi KURTARILDI
Gündem

İstanbul Boğazı’nda korku dolu anlar! Konteyner gemisi KURTARILDI

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
İstanbul Boğazı’nda korku dolu anlar! Konteyner gemisi KURTARILDI

İstanbul Boğazı’ndan geçiş yaptığı sırada Beşiktaş açıklarında sürüklenmeye başlayan 147 metre uzunluğundaki konteyner gemisi paniğe neden oldu. Kıyı Emniyeti ekiplerinin müdahale ettiği gemi emniyete alındıktan sonra seyrine devam etti.

İstanbul Boğazı’nda seyreden konteyner gemisinin kontrolden çıkarak sürüklenmesi üzerine ekipler harekete geçti.

BEŞİKTAŞ AÇIKLARINDA SÜRÜKLENDİ

Edinilen bilgilere göre, Antigua ve Barbuda bayraklı 147 metre uzunluğundaki “Bilbao Trader” isimli konteyner gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçiş yaptığı sırada Beşiktaş açıklarına ulaştı.

Gemi, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürüklenmeye başladı.

KIYI EMNİYETİ HAREKETE GEÇTİ

Durumun bildirilmesinin ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekipler, İstanbul Boğazı'nda sürüklenen konteyner gemisine müdahale ederek Bilbao Trader'ı emniyete aldı.

SEYRİNE DEVAM ETTİ

Kıyı Emniyeti ekiplerinin çalışmasının ardından geminin güvenli şekilde kontrol altına alındığı bildirildi.

Herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan kurtarılan 147 metrelik konteyner gemisi, gerekli işlemlerin ardından İstanbul Boğazı'ndaki seyrine devam etti.

Hürmüz’de dört gemiye şüpheli saldırı: Üç tanker ve bir konteyner gemisi vuruldu
Hürmüz’de dört gemiye şüpheli saldırı: Üç tanker ve bir konteyner gemisi vuruldu

Dünya

Hürmüz’de dört gemiye şüpheli saldırı: Üç tanker ve bir konteyner gemisi vuruldu

İpler geriliyor: Fransa'dan, Rus gemisine operasyon!
İpler geriliyor: Fransa'dan, Rus gemisine operasyon!

Dünya

İpler geriliyor: Fransa'dan, Rus gemisine operasyon!

İstanbul Boğazı'nda hareketli saatler! 147 metrelik gemi sürüklendi
İstanbul Boğazı'nda hareketli saatler! 147 metrelik gemi sürüklendi

Gündem

İstanbul Boğazı'nda hareketli saatler! 147 metrelik gemi sürüklendi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yakılan Starlink istasyonu için Rusya’yı suçladılar, Türkleri gözaltına aldılar
Dünya

Yakılan Starlink istasyonu için Rusya’yı suçladılar, Türkleri gözaltına aldılar

Polonya hükümeti, Polonya'daki bir Starlink istasyonunda çıkan yangında Rusya’yı suçlarken, yangını çıkardıkları gerekçesiyle iki Türk vatan..
1300 kilo elmayla kilometrelerce yol geldi! "Elmacı Dede" Diyarbakır’daki askerlere elma getirdi
Yaşam

1300 kilo elmayla kilometrelerce yol geldi! “Elmacı Dede” Diyarbakır’daki askerlere elma getirdi

Denizli’de yaşayan 76 yaşındaki Muhammet Yılmaz, bahçesinden topladığı 1300 kilogram elmayı Diyarbakır’a getirerek vatandaşlara ve askerlere..
Takımın kader maçı öncesi Torreira'dan milyonluk gövde gösterisi: Saha yerine caddelerde Lamborghini şov yaptı!
Spor

Takımın kader maçı öncesi Torreira'dan milyonluk gövde gösterisi: Saha yerine caddelerde Lamborghini şov yaptı!

Galatasaray taraftarı Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik Barcelona randevusu için nefesini tutmuşken, sarı-kırmızılıların Uruguaylı futbolcusu Lu..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23