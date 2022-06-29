İki yıllık hasretin ardından umre seferleri mayıs ayında başladı. 6 Haziran'da ise hac kafileleri yola çıkmaya başladı. 2022-2023 dönemi umre seferlerinin ne zaman başlayacağı ise merak konusu oldu. Peki, umre seferleri ne zaman başlıyor?

Umre turları ne zaman? Umre turları ne zaman başlayacak?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2022-2023 umre dönemi, Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü öncülüğünde 15 Ağustos 2022 itibarıyla başlıyor inşallah. Kutsal toprakların özlemini çeken kardeşlerimiz için umre turlarımız ile ilgili detayları ilerleyen tarihlerde paylaşacağız." bilgisini verdi.