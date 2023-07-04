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İSLAM Umre tarihleri belli oldu! 2023-2024 umre fiyatı ne kadar?
İSLAM

Umre tarihleri belli oldu! 2023-2024 umre fiyatı ne kadar?

Yeniakit Publisher
2023-07-04 23:45:00 -
Umre tarihleri belli oldu! 2023-2024 umre fiyatı ne kadar?

Kutsal topraklara gitmek isteyen milyonların merakla beklediği haber geldi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2023-2024 Umre Dönemi’nin 15 Ağustos itibariyle başlayacağını duyurdu.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla, 2023-2024 Umre Dönemi’nin 15 Ağustos itibariyle başlayacağını kamuoyuna duyurdu. Başkan Erbaş, umre turlarının başlayacağı müjdesini verdiği paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“2023-2024 Umre dönemi, Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü öncülüğünde 15 Ağustos 2023 tarihi itibariyle başlıyor İnşallah. Kutsal toprakların özlemini çeken vatandaşlarımız 10 Temmuz itibariyle kayıtlarını yapabilecektir. Vatandaşlarımızın çıkacakları bu kutlu yolculuk hayırlı ve makbul olsun.”

2023-2024 umre fiyatı ne kadar?

Açıklamanın ardından umreye gitmek isteyenlerin pek çoğu ‘Umre fiyatı ne kadar?’ sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Konuyla ilgili Diyanet İşleri’nden bir açıklama henüz yapılmadı. Ancak önceki dönemlere ve özel tur şirketlerinin tarifelerine bakıldığında umrenin kişi başı 30 ile 32 bin TL arasında olması bekleniyor. Umre fiyatlarında gün, kalınacak odanın özellikleri ve hizmetler sebebiyle fiyat farklılıkları yaşanabiliyor.

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