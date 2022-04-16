Umre ne zaman başlayacak? Diyanet 2022 umre ziyaretleri son dakika kararı!

Umre ziyaretleri ne zaman başlayacak? Bayramda umre ziyaretleri var mı? Umre serbest oldu mu? Son dakika haberi: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kovid-19 salgını nedeniyle 2 yıldır yapılamayan umre turlarının Ramazan Bayramının hemen ardından Şevval umresi ile yeniden başlayacağını duyurdu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Umre konusunda artık Türkiye'de vaka sayılarının çok düştüğünü ve umreye gitmek isteyen vatandaşlarımız olduğunu, çok arzulu olduklarını bildirdik. Onlar da Türkiye'deki vaka sayılarının düşmesini dikkate alarak umreyi açtılar. Bundan sonra umre serbest, arzu eden herkes umreye gidebilir. Ramazan Bayramı sonrası için planlamalarımıza başladık" demişti.

Kimler haca gidemeyecek?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Suudi Arabistan'ın almış olduğu kararda, bir milyon hacı alınacak ama COVID-19 nedeniyle bir milyonun içinde 65 yaşını geçenler olmayacak" dedi.