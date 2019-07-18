Ümraniyespor'a Nijeryalı 10 numara
- TFF 1. Lig ekibi, geçen sezonu Boluspor'da geçiren Chukwuma Akabueze'yi transfer etti18 Temmuz 2019 Perşembe 20:54
İSTANBUL (AA) - TFF 1. Lig ekibi Ümraniyespor, Nijeryalı ofansif orta saha oyuncusu Chukwuma Akabueze'yi transfer etti.
Ümraniyespor Kulübünden yapılan açıklamada, geride kalan sezonu Boluspor'da geçiren 30 yaşındaki futbolcuyla sözleşme imzalandığı belirtildi.
10 numara pozisyonunda görev yapan Akabueze, geride kalan sezon 1. Lig'de 32 maçta 9 gol kaydetmişti.
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