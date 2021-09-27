

TFF 1. Lig'de Bereket Sigorta Ümraniyespor durdurulamıyor. Kırmızı-beyazlılar, 7 maçta aldığı 6 galibiyet 1 beraberlikle ligin zirvesinde. Rakip fileleri 14 kez havalandıran Recep Uçar'ın öğrencileri, kalesinde gol görmedi.

Bereket Sigorta Ümraniyespor'un bileği bükülmüyor. TFF 1. Lig'in düşük bütçeli taķımlarından olan İstanbul ekibi, 7 maçta aldığı 6 galibiyet, 1 beraberlikle liderliğini sürdürüyor.

Kocaelispor'u deplasmanda 3-0 yenerek sezona başlayan Bereket Sigorta Ümraniyespor, daha sonra İstanbulspor, Menemenspor, Royal Hastanesi Bandırmaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçlarını da kayıpsız geçti.

Altıncı haftada deplasmanda Adanaspor ile berabere kalan İstanbul ekibi, son maçında Manisa Futbol Kulübü'nü 1-0 yendi.

7 maçta 14 kez ağları sarsan kırmızı-beyazlı takım, kalesinde hiç gol görmedi. Bereket Sigorta Ümraniyespor böylece Süper Lig ve TFF 1. Lig'de gol yemeyen tek takım oldu.

MKE Ankaragücü ile birlikte ligin iki yenilgisiz takımından biri olan Ümraniyespor, Ankaragücü ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un 4 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor.