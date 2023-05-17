Ümraniye'de yolcu minibüsü üst geçitten uçtu

Kaza, saat 23.30 sıralarında Yamanevler Mahallesi Tek Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Erdem Şükri Akpınar'ın kullandığı 34 M 2314 yolcu minibüsü, hızla girdiği üst geçitte dönüşü alamayarak kontrolden çıktı. Yol kenarındaki bariyerleri aşan minibüs yaklaşık beş metrelik yükseklikten aşağı uçtu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İçinde yolcu bulunmayan minibüste bulunan şoför Erdem Şükri Akpınar ve kardeşi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayı görerek yardıma koşan Tolga Koç yaşananları, “Ben evde oturuyordum, bir ses duydum hemen koşarak geldim. Buradaki arkadaşlar bir kişiyi çıkarmıştı. Bir kişiyi ben de yardım ederek çıkardık. Birisinin durumu çok kötüydü. Hemen yere yatırdık, ekiplerin gelmesini bekledik" şeklinde anlattı. Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.