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Ümraniye'de silahlı kavga! 2 aile birbirine girdi

İstanbul’un Ümraniye ilçesinde komşu iki aile arasında silahlı kavga çıktı.

04 Temmuz 2019 Perşembe 10:42
Ümraniye'de silahlı kavga! 2 aile birbirine girdi

İstanbul’un Ümraniye ilçesinde aralarında husumet bulunan komşu iki aile arasında silahlı kavga çıktı.

Altınşehir Mahallesi’nde dün saat 20.00 sıralarında aralarında daha önceden husumet bulunduğu öğrenilen komşu iki aile arasında tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Komşular evlerine girdikten bir süre sonra yan yana olan binalarından birbirlerine karşı silah ve pompalı tüfekle ateş ettiler. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri silahlı kavgayla ilgili bilgi aldıkları sırada, iki aile üyeleri tekrar yumruklaşmaya başladı.

Polis ekipleri çıkan kavgayı ayırdıktan sonra iki aileden 3 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, Dudullu Polis Merkezi’ne gönderildi. Polis şüpheliler üzerinde yapılan aramalarda olayda kullanılan bir adet kuru sıkı silah ele geçirdi. Çıkan silahlı kavgada yaralı ve can kaybı bulunmazken, polisin olayla ilgili  soruşturması sürüyor.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 10:42
  1. İstanbul
  2. Ümraniye
  3. Altınşehir Mahallesi
  4. Komşu
  5. silahlı kavga

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