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Yaşam Ümraniye’de oto hırsızlığı kamerada!
Yaşam

Ümraniye’de oto hırsızlığı kamerada!

Yeniakit Publisher
2023-11-11 16:39:00 -

Ümraniye’de bir iş yerinin girişindeki kasadan araç anahtarını alan şahıs, ardından iş yeri otoparkında bulunan lüks aracı çaldı. Polis olayın şüphelisini yaptığı çalışma ile yakaladı.

Ümraniye’de 2 Kasım tarihinde yaşanan olayda, bir iş yerinin otoparkında bırakılan ve anahtarı da iş yeri girişinde bir kasada bulunan araç, bunu fark eden bir şahıs tarafından çalındı. Hırsız önce anahtarı çaldı, ardından Mercedes markalı lüks aracı çalıp kaçtı.
Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği görevlileri incelenen kamera görüntülerinden şüpheli Özgür G.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Özgür G.’nin 17 suç kaydı olduğu öğrenildi. Olayla ilgili olarak tahkikat işlemleri yürütülüyor.

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