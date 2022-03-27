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Gündem Ümraniye'de gecekondudaki yangın yan binaya da sıçradı
Gündem

Ümraniye'de gecekondudaki yangın yan binaya da sıçradı

Ümraniye Küçüksu Caddesi'nde bir gecekonduda çıkan yangın, yanındaki binalara sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri çalışmalarını sürdürürken, polis çevrede güvenlik önlemi aldı.

Yeniakit Publisher
2022-03-27 07:28:00 - 2022-03-27 07:38:33
Ümraniye'de gecekondudaki yangın yan binaya da sıçradı

Ümraniye Küçüksu Caddesi'nde bir gecekonduda çıkan yangın, yanındaki binalara sıçradı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri çalışmalarını sürdürürken, polis çevrede güvenlik önlemi aldı.

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