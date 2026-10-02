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Aktüel Ümraniye'de Dünya Yaşlılar Günü'nde kuşaklar arası buluşma
Aktüel

Ümraniye'de Dünya Yaşlılar Günü'nde kuşaklar arası buluşma

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Ümraniye'de Dünya Yaşlılar Günü'nde kuşaklar arası buluşma

Ümraniye Belediyesi, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü kapsamında düzenlediği spor etkinliğinde 40 yaş almış birey ile 30 çocuğu bir araya getirdi. Aktif yaşlanmayı desteklemek ve kuşaklar arası iletişimi güçlendirmek amacıyla gerçekleştirilen program, farklı yaş gruplarına birlikte etkinlik yapma ve paylaşımda bulunma imkânı sundu.

Ümraniye Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Aktif Yaş Al Merkezleri, Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla sporun birleştirici gücünü kuşaklar arası dayanışmayla buluşturan bir program düzenledi. Merkezlerden yararlanan yaş almış bireyler ile öğrenciler, ortak etkinliklere katılarak birlikte vakit geçirdi.

Toplam 70 kişinin katıldığı programda, yaş almış bireylerin fiziksel ve sosyal aktivitelere katılımının desteklenmesi, çocuklarla iletişimlerinin güçlendirilmesi ve karşılıklı paylaşımın artırılması hedeflendi. Farklı kuşakları aynı etkinlikte buluşturan program, katılımcıların birbirlerini daha yakından tanımalarına ve ortak deneyimler edinmelerine olanak sağladı.

Etkinlik, çocukların sosyal gelişimini destekleyen yönüyle de öne çıktı. Empati, saygı, paylaşma ve sabır gibi temel değerlerin ortak aktiviteler aracılığıyla deneyimlenmesi amaçlanırken kuşaklar arasında anlayış ve dayanışmanın geliştirilmesine katkı sunuldu.

 

Aktif Yaş Al Merkezlerinde Kapsamlı Destek

2025 yılında hizmete açılan Aktif Yaş Al Merkezlerinde, yaş almış bireylerin günlük yaşamlarını ve sosyal hayata katılımlarını destekleyen hizmetler sunuluyor. Eğitim, atölye, spor ve sosyal aktivitelerin yanı sıra danışmanlık hizmetleriyle bireylerin farklı ihtiyaçlarına yönelik destek sağlanıyor.

Hizmet başvuruları kapsamında gerçekleştirilen ev ziyaretlerinde, bireylerin yaşam koşulları ve ihtiyaçları değerlendiriliyor; konut içi güvenliğe ilişkin bilgilendirme ve yönlendirmeler yapılıyor. Değerlendirmelerin ardından hizmet uygunluğuna göre ev temizliği, kişisel bakım, hastane ve alışveriş refakati gibi destekler sunuluyor. Merkezlerde yürütülen çalışmalarla yaş almış bireylerin aktif, güvenli ve sosyal yaşamla bağlarını sürdürebildikleri bir yaş alma süreci destekleniyor.

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