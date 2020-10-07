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Aktüel Ümraniye'de, çatıda sıkışan yaralı martıyı belediye ekipleri kurtardı
Aktüel

Ümraniye'de, çatıda sıkışan yaralı martıyı belediye ekipleri kurtardı

Yeniakit Publisher
2020-10-07 14:12:23 -
Ümraniye'de, çatıda sıkışan yaralı martıyı belediye ekipleri kurtardı

İSTANBUL (AA) - Ümraniye'de, bir binanın çatısından kurtarılan yaralı martı tedavi altına alındı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Tatlısu Mahallesi Sıtkı Sokağı'ndaki bir binanın çatı katında sıkışan yaralı martıyı gören vatandaşlar, martının görüntüsünü çekerek sosyal medyada paylaştı.

Yaralı martının durumu ile ilgili paylaşımı gören Ümraniye Belediyesine bağlı ekipler, kısa sürede adrese giderek yaralı martıya müdahale etti. Henüz yavru olduğu anlaşılan martı, Ümraniye Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine bağlı ekipler tarafından çatıdan kurtarılarak araca alındı.

Kanadından yaralı olduğu tespit edilen martı, tedavi için rehabilitasyon merkezine götürüldü.

Olayı haber veren vatandaşlar, yeniden sosyal medyadan paylaşımda bulunarak belediyeye teşekkür etti.

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