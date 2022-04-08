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Yerel Ümraniye'de bir kişiyi bıçakladıktan sonra intihara kalkışan kişi gözaltına alındı
Yerel

Ümraniye'de bir kişiyi bıçakladıktan sonra intihara kalkışan kişi gözaltına alındı

İstanbul Ümraniye'de bir kişiyi bıçakla yaraladıktan sonra çatıya çıkıp intihar teşebbüsünde bulunan kişi gözaltına alınarak emniyete gönderildi.

Yeniakit Publisher
2022-04-08 12:58:00 -
Ümraniye'de bir kişiyi bıçakladıktan sonra intihara kalkışan kişi gözaltına alındı

Çakmak Mahallesi İkbal Caddesi'nde Sercan K. (28) ile Emrah Ü. (33) arasında henüz bilinmeyen nedenden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Serkan K, Emrah Ü'yü bıçakla yaraladıktan sonra bir binanın çatısına çıkıp intihar girişiminde bulundu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Emrah Ü. sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Çatıya çıkan Serkan K, ikna edilip aşağı indirildikten sonra polislerce gözaltına alındı.

Öte yandan Serkan K'nin çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi.

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