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Gündem Ümraniye'de 3 İETT otobüsü zincirleme kaza yaptı
Gündem

Ümraniye'de 3 İETT otobüsü zincirleme kaza yaptı

Hasar meydana gelen otobüslerden indirilen yolcuların ulaşımları başka araçlarla sağlandı.

Yeniakit Publisher
2022-06-20 11:54:00 -
Ümraniye'de 3 İETT otobüsü zincirleme kaza yaptı

Ümraniye'de 3 İETT otobüsünün karıştığı zincirleme kaza nedeniyle araçlarda hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Tantavi Mahallesi Alemdağ Caddesi'nde yer alan durağa yolcu almak için yanaşan İETT otobüsüne, arkasından gelen 2 İETT otobüsü peş peşe çarptı.

Kaza sonucunda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken otobüslerde hasar oluştu.

Otobüslerden indirilen yolcuların ulaşımları başka araçlarla sağlandı.

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