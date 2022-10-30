Ümraniye maçına saatler kala şok karar!

Beşiktaş'ta 2. dönemi yaşayan Şenol Güneş'in ilk kararının Ersin Destanoğlu'nu yedek bekletmek olacağı ifade edildi. Şenol Güneş'in Ümraniyespor maçında son dönemdeki performansı tartışılan Ersin Destanoğlu'nu dinlendireceği belirtildi.

Beşiktaş'ın başına yeniden geçen Şenol Güneş'in Ersin Destanoğlu'nu Ümraniyespor mücadelesinde yedek soyundurup kaleci Mert Günok'a emanet edeceği ileri sürüldü. Valerien Ismael'in ardından siyah-beyazlılara geri dönen deneyimli çalıştırıcının takımda kan değişikliği yapacağı ileri sürüldü.

Beşiktaş'ta yeni bir döneme başlayacak olan Şenol Güneş ayağının tozuyla takım içi dengeleri değiştireceği benziyor. Fanatik'e göre; tecrübeli çalıştırıcı uzun zamandır performansı tartışılan Ersin Destanoğlu'nun yerine deneyimli eldiven Mert Günok'a şans verecek.

Süper Lig'in 12. haftasında Ümraniyespor'u konuk edecek siyah-beyazlılar yeni teknik direktörü ile yeni ve güzel bir başlangıç yapmak istiyor.

Tecrübeli kaleci Mert Günok bir dönem gösterdiği performans ile A Milli Takımı'n as kalecisi olmuş ve Şenol Güneş ile çıkışa geçen ay-yıldızlılarda başarının mimarlarından biri olmayı başarmıştı.

Ersin Destanoğlu bu sezon dalgalı bir form grafiği sergileyerek Beşiktaş'ın en tartışmalı isimlerinden biri oldu. Siyah-beyazlılar ile 9 maça çıkan genç file-bekçisi bir dönem Emre Bilgin'e formasını kaptırmıştı.

Ersin Destanoğlu çıktığı 9 mücadelede 11 gol yedi 3 maçı da gol yemeden tamamladı.