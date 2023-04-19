Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sıcak su kazanı patladı! Çok sayıda ekip sevk edildi
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ilk belirlemelere göre sıcak su kazanı patladı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin olay yerinde çalışmaları devam ediyor.
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Bölümü'nün yer aldığı ek binada çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürmeye çalışıyor.
Alınan bilgiye göre, hastanedeki kullanılmayan binada henüz belirlenemeyen nedenle patlama yaşandı. Patlamayla birlikte yangın çıkarken, binadan kopan parçalar etrafa savruldu.
Ekipler sevk edildi
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.