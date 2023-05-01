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Yerel Ümraniye Belediyesi'ne çirkin iftira! Belediye net cevap verdi
Yerel

Ümraniye Belediyesi'ne çirkin iftira! Belediye net cevap verdi

Yeniakit Publisher
2023-05-01 20:45:00 -
Ümraniye Belediyesi'ne çirkin iftira! Belediye net cevap verdi

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım’ın adını kullanarak ‘Personel Muharrem İnce’nin programına götürülüyor’ iddiasına ilişkin sosyal medyada dolaşıma sokulan WhatsApp görselinin gerçek olmadığı ortaya çıktı.

Ümraniye Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nde görevli personellerin bulunduğu WhatsApp grubunda gerçekleştiği iddia edilen ve sosyal medyada paylaşılan görsel, akıllara ‘Ümraniye Belediyesi’ne itibar suikastı mı yapılıyor?’ sorusunu getirdi.

Bu iddiaları sert dille yalanladı

Nihat Yıldırım, Memleket Partisi İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı oldu. Sosyal medyada dolaşan iddialara göre, Ümraniye Belediyesi Park ve Müdürü Yusuf Sezer Esmeray, WhatsApp grubuna Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin 30 Nisan Pazar günü Ümraniye’de yaptığı esnaf ziyareti ve halk buluşmasına personellerin katılmaları yönünde telkinde bulundu. Büyük ses getiren iddialar üzerine kamuoyuna açıklama yapan Ümraniye Belediyesi ve Ümraniye Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Yusuf Sezer Esmeray, iddiaları sert bir dille yalanladı.

Ümraniye Belediyesi: Kötü niyetli bazı kişiler paylaşmış

Ümraniye Belediyesi, yaşanan olayların ardından konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Kötü niyetli bazı kişiler tarafından, Ümraniye Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü adına sahte bir WhatsApp grubu oluşturarak, Belediye Başkanımız İsmet Yıldırım’ın adı kullanılarak aslı olmayan bir mesaj paylaşılmış ve bu mesaj sosyal medya mecralarında dolaşıma sokulmuştur. Kurumumuzla hiçbir alakası olmayan ve tek bir üyenin dahi yer almadığı bu WhatsApp grubu ilgililerce tespit edilmiştir.”

“Tespit edildi”

Mesajın sahte olduğu tespit edildiğini belirten Ümraniye Belediyesi,“Oluşturulan grubun, Park ve Bahçeler Müdürlüğümüze ait olmadığı paylaşılan görselle de anlaşılmış olup, Park ve Bahçeler Müdürümüz Yusuf Sezer Esmeray’ın adıyla paylaşılan sahte mesaj tüm yönleri ile tespit edilerek savcılığa suç duyurusunda bulunmuştur. Müdürlüğün resmi olarak kullandığı 28 üyeden oluşan WhatsApp grubuna ilişkin görsel de ekte sunulmuştur. Yetkililer tarafından ilgili şahsın ise tespit edildiği bildirilmiştir” açıklamasını yaptı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Suç duyurusunda bulundu

Hakkında çeşitli iddialar ortaya atılan Ümraniye Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Yusuf Sezer Esmeray, konuyla ilgili suç duyurusunda bulundu. Esmeray, konunun yakın takipçisi olacağını ifade etti.

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