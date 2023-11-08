Ümraniye Belediyesi'nden öğrencilere 15 liraya kahve

Ümraniye Belediyesi tarafından 15 Temmuz Şehitler Meydanı’nda hizmete açılan ‘Bir bAŞKa Kahve’ ile Ümraniye’de yaşayan 14-30 yaş arasındaki öğrencilere indirimli kahve satışı başladı. ‘Ümraniye Gençlik Kartı’ olan öğrenciler ‘Bir bAŞKa Kahve’den 15 TL’ye indirimli kahve alabiliyorlar. Meydanda kurulan kiokstan öğrenciler; farklı çeşitlerinden oluşan kahvelerden günde 3 tanesini 15 liradan satın alabilecekler. İlki 15 Temmuz Şehitler Meydanı’nda açılan ‘Bir bAŞKa Kahve’ kioksları Ümraniye’nin farklı noktalarında 6 şubeye çıkarılması hedefleniyor.

“Gençler istedi bizler yaptık”

Başkan İsmet Yıldırım, hizmete giren ‘Bir bAŞKa Kahve’ ile ilgili, “Gençlerimizle sık sık bir araya gelip, sohbet ediyoruz. Bu sohbetlerimizde, uygun fiyata kahve içebilecekleri bir satış noktası açmamızı istemişlerdi. Biz de Ümraniye Belediyesi olarak, gerekli çalışmaları hızlı bir şekilde tamamladık ve “Bir bAŞKa Kahve”yi kardeşlerimizin hizmetine açtık. Bugün piyasada bir fincan kahve 50 ila 60 liradan satılıyor. Biz de hizmete açtığımız bu nokta ile her çeşit kahveyi 15 lira gibi çok uygun bir fiyata gençlerimize sunduk. Ümraniye’nin farklı mahallelerinde 6 şube daha açacağız. Gençlerimiz bizim için çok değerli. Onların dilek ve taleplerini görmezden gelmemiz mümkün değil. Biz sözümüzü tuttuk. Genç kardeşlerimizden de çok çalışarak, başarılı olmaları sözünü aldık” dedi.

Gençlerden Başkan Yıldırım'a teşekkür

“Bir bAŞKa Kahve”yi çok beğendiğini dile getiren Ömer Faruk Yılmaz, “Uygun fiyata dilediğimiz kahveyi içebiliyoruz. Bu imkânı bize sunan başkanımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

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Büşra Çırak ise “Bir bAŞKa Kahve”yle ilgili olarak, “Başkanımıza, isteğimizi yerine getirdiği için teşekkür ediyorum. Çok güzel bir mekân oldu. Arkadaşlarımızla birlikte ucuza kahve içebiliyoruz” dedi.