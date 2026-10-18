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Sürünün dışladığı kaz bakın ne yaptı! İsmail dedenin yanından ayrılmıyor

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Sürünün dışladığı kaz bakın ne yaptı! İsmail dedenin yanından ayrılmıyor

Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde sürüsü tarafından dışlanan ve sahipleri tarafından “Junior” adı verilen kaz, 65 yaşındaki İsmail Gürbüz’ü kendine aile seçti. Junior, sahibinin peşinden bir an olsun ayrılmıyor.

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Foto - Sürünün dışladığı kaz bakın ne yaptı! İsmail dedenin yanından ayrılmıyor

Papyonuyla dikkat çeken 'Junior', evde, bahçede ve arabada Gürbüz'ün peşinden ayrılmazken yanına kimseyi de yaklaştırmıyor.

#2
Foto - Sürünün dışladığı kaz bakın ne yaptı! İsmail dedenin yanından ayrılmıyor

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde yaşayan İsmail Gürbüz'ün torununa ait kazlardan birisi henüz 5 aylıkken diğer kazlar tarafından dışlanmaya başladı. Sürüdeki kazların kendisini sürekli kovalayıp dövdüğü kaza sahip çıkan Gürbüz, zamanla kazın en yakınındaki kişi oldu. Kendisiyle ilgilenen Gürbüz'ü ailesi olarak benimseyen kaz, adeta gölgesi gibi peşinden ayrılmazken başka kişilerin yanına yaklaşmasına da izin vermiyor. Papyonuyla da dikkat çeken kaz, sahibiyle birlikte bahçede geziyor, evde ve arabada da onun yanından ayrılmıyor.

#3
Foto - Sürünün dışladığı kaz bakın ne yaptı! İsmail dedenin yanından ayrılmıyor

"Beni annesi babası gibi görüyor" 'Junior' ismini verdikleri kaz ile arasında özel bir bağ oluştuğunu belirten İsmail Gürbüz (65), "Bu kazlar benim torunumun. Mustafa büyüttü bunları. Diğer sürü, 5-6 aylıkken Junior'ı reddetti, yanına koymadı. Sürekli bunu dövüyorlar, kovalıyorlar.

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Foto - Sürünün dışladığı kaz bakın ne yaptı! İsmail dedenin yanından ayrılmıyor

Ben her seferinde bunu korudum, kolladım. Kazlarda sürüsünü kabullenme, sahiplenme duyguları çok fazladır. Onun için beni sahiplendi. Şimdi ben annesi babasıymışım gibi evde peşimde, arabada peşimde, benimle dolaşıyor. Canı sıkılınca bahçeye gidiyoruz. Beraber geziyoruz, dolaşıp geliyoruz. Beni sahiplendiği için kim olursa olsun yanıma koymuyor. Kaz yavruları, anne babalarının yanına yabancı hayvanları sokmazlar. Şimdi bu da beni anne babası biliyor, sahiplendi. Köpek gibi, affedersiniz, herkesi kovalıyor. Ben hayvanları çok seviyorum zaten. Bizim bir sürü kedilerimiz de var, Junior'ımız da var, yine kazlarımız da var. Hayvanlarla gayet barışığımdır. Ben Junior'ı çok seviyorum" dedi.

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Foto - Sürünün dışladığı kaz bakın ne yaptı! İsmail dedenin yanından ayrılmıyor

"İki yıldır bakmama rağmen beni bile kovalıyor" 'Junior'ın bakımını üstlenen Mustafa Mert Durmuş ise kazın sürüden dışlanmasının ardından kendisine yakınlık gösteren İsmail Gürbüz'ü benimsediğini belirterek, "Bunlarda sürü psikolojisi var. Sürü psikolojisi nedeniyle diğer kazlar Junior'ı dışladı. O da kendisine yakın birini bulmak istedi. İsmail dedem de hayvansever birisi olduğu ve onunla çok ilgilendiği için Junior ona yaklaştı. Elinden yemek yediriyor, onunla birlikte geziyor. Peşinden ayrılmıyor, yanına kimseyi de yaklaştırmıyor. Sahibi olarak ben yaz kış bakıyorum. Junior iki yıldır bizde. İki yıldır ben bakmama rağmen beni bile ısırıyor, kovalıyor. İsmail dedemi benimsediği için ona çok yakın" diye konuştu.

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