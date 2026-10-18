O ilimizde mevsimin ilk karı düştü! Yaylalar bir gecede beyaza büründü
Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte Sakarya’nın Hendek ilçesindeki yüksek kesimlerinde kış kendini göstermeye başladı...
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte Sakarya’nın Hendek ilçesindeki yüksek kesimlerinde kış kendini göstermeye başladı...
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yağış uyarısının ardından hava sıcaklıklarının düşmesiyle Hendek’in yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı.
Yaklaşık bin 500 rakımlı Çiğdem Yaylası ile bin 725 rakımlı Dikmen Yaylası’nda gece saatlerinde etkisini gösteren kar, kısa sürede çevreyi beyaza bürüdü.
Yaylalarda ortaya çıkan kış manzaraları vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23