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O ilimizde mevsimin ilk karı düştü! Yaylalar bir gecede beyaza büründü

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

O ilimizde mevsimin ilk karı düştü! Yaylalar bir gecede beyaza büründü

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte Sakarya’nın Hendek ilçesindeki yüksek kesimlerinde kış kendini göstermeye başladı...

#1
Foto - O ilimizde mevsimin ilk karı düştü! Yaylalar bir gecede beyaza büründü

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yağış uyarısının ardından hava sıcaklıklarının düşmesiyle Hendek’in yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı.

#2
Foto - O ilimizde mevsimin ilk karı düştü! Yaylalar bir gecede beyaza büründü

#3
Foto - O ilimizde mevsimin ilk karı düştü! Yaylalar bir gecede beyaza büründü

Yaklaşık bin 500 rakımlı Çiğdem Yaylası ile bin 725 rakımlı Dikmen Yaylası’nda gece saatlerinde etkisini gösteren kar, kısa sürede çevreyi beyaza bürüdü.

#4
Foto - O ilimizde mevsimin ilk karı düştü! Yaylalar bir gecede beyaza büründü

Yaylalarda ortaya çıkan kış manzaraları vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

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