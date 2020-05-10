  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Ümraniye Belediyesinden çölyak hastalarına glutensiz gıda yardımı

Yeniakit Publisher
2020-05-10 09:20:50 -
Ümraniye Belediyesinden çölyak hastalarına glutensiz gıda yardımı

İSTANBUL (AA) - Ümraniye Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde ilçede ve komşu ilçelerde bulunan çölyak hastası vatandaşlara glutensiz gıda dağıtımı gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, talepte bulunan çok sayıda vatandaşa, içerisinde 20 çeşit glutensiz ürünün bulunduğu gıda kolisi teslim edildi.

Çölyak hastaları da belediyeye yardımlar için teşekkür etti.

Ümraniye Belediyesi, Kovid-19 salgını nedeniyle ilk vakanın açıklandığı günden bu yana 24 bin 693 kişiye erzak kolisi dağıttı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Peugeot 301
Satılık 2013 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı