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Aktüel Ümraniye Belediyesi Hayvan Sağlık Hizmeti'nde İstanbul'da bir ilki gerçekleştirdi
Aktüel

Ümraniye Belediyesi Hayvan Sağlık Hizmeti'nde İstanbul'da bir ilki gerçekleştirdi

Yeniakit Publisher
2023-10-17 16:51:00 -
Ümraniye Belediyesi Hayvan Sağlık Hizmeti'nde İstanbul'da bir ilki gerçekleştirdi

Son dört yılda 140 binden fazla sokak hayvanını tedavi ederek sağlığına kavuşturan Ümraniye Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, İstanbul’da bir ilke imza atarak ‘Hormon Analiz ve Bağışıklık Testleri Cihazı’nı kullanmaya başladı.

Sahipsiz hayvanlar için önemli çalışmalara imza atan Ümraniye Belediyesi, yedi dönüm alan üzerine kurulu olan Hekimbaşı Sahipsiz Hayvan Bakımevi’nde tedavi altına aldığı sokak hayvanlarının hastalıklarını teşhis edebilmek için ‘Hormon Analiz ve Bağışıklık Testleri Cihazı’nı kullanmaya başladı. İstanbul’da ilk kez Ümraniye Belediyesi tarafından kullanılan bu cihaz sayesinde, biyobelirteçler hızlı bir şekilde tanımlanarak; kalp ve pankreas hastalıkları, kanser, kalp kurdu, sepsis, tromboembolizm, şeker hastalığı, hormonal bozukluklar ve viral enfeksiyonlarda daha isabetli teşhisler konularak hızlı tedavi sonucu alınabilecek.

Tam Donanımlı Ekipmanlar

Doppler ultrason, dijital görüntüleme sistemi, bilgisayarlı radyoloji cihazı, lazer kan sayım cihazı, biyokimya cihazı, idrar analiz cihazı, güvenli gaz anestezi cihazı, lcd mikroskop, göz tonometre, diş tedavi ünitesi, hastabaşı monitörü, yoğun bakım kabini, kuvöz gibi ileri teknolojiye sahip cihazlarla donatılan Hayvan Bakımevi’nde sahipsiz hayvanlar yedi kişilik veteriner hekim tarafından tedavi ediliyor.

2019 yılından bugüne kadar bakımevinde 140 binden fazla sokak hayvanı tedavi edilirken, 6 bin 787 hayvan kısırlaştırıldı. Bin 515 hayvan ise sahiplendirilerek yeni yuvaları ile buluşturuldu.


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