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Ümraniye Belediye Başkan adayı Yıldırım: “Kızılay’a hizmet ana vazifelerimizden biri olacak”

Kızılay’ın bugüne kadar çok hizmetleri olduğunu ifade eden AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayıİsmet Yıldırım, “Kızılay’a hizmet zaten bizim ana vazifelerimizden biri olacaktır Ümraniyemizde.

17 Şubat 2019 Pazar 13:32
Ümraniye Belediye Başkan adayı Yıldırım: “Kızılay’a hizmet ana vazifelerimizden biri olacak”

Kızılay’ın bugüne kadar çok hizmetleri olduğunu ifade eden AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayıİsmet Yıldırım, “Kızılay’a hizmet zaten bizim ana vazifelerimizden biri olacaktır Ümraniyemizde. Devamlı olacaktır inşallah” dedi.


Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, güne STK ziyaretleri ile başladı. Önce Kastamonu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini ziyaret eden Yıldırım, vatandaşlarla bir süre sohbet ettikten sonra Kızılay’ın Ümraniye Şubesi’ni ziyaret etti. Ziyaret esnasında Kızılay Ümraniye Şubesi Olağan Genel Kurulu’na da katılan Yıldırım, burada üyelere seslendi. Yıldırım, “Bugüne kadar çok hizmetleri oldu Kızılayımızın. Ama bazı dönemlerde de fetret devri oldu Kızılayımızın. Bizim iktidarımız döneminde de, yani Cumhurbaşkanımız döneminde de çok özel hizmetlere imza attı. Hem fiziki şartları ile hem insan kadrosu ile hem de hizmetin çeşitliliği ile Kızılayımız hakikaten belirli bir noktaya geldi” dedi.



“Kızılay tüm dünyada tabi afetlerde ön sırada”


Kızılay’ın AK Parti iktidarlarından önceki döneminin çok kötü olduğunu ifade eden Yıldırım, “Yani belki halkımız verme duygusu ile Kızılayımıza her kesimden insanımız evini bağışlıyor, bağını bağışlıyor, gelir gelmesi için belki hissesini veriyor. Ciddi bir de gayrimenkulü vardı ama ehil ellerde olmayınca Kızılayımız maalesef bir dönem fetret devrindeydi. Ben o fetret devrinin bir kısmını yaşadım, gördüm. Bunlardan bir tanesi de depolarıydı. Kartal’da bir deposu vardı. Verilen bağışlar yığılmış yığılmış, bu çöp evlerine dönmüş aynı. Mantık çöp mantığı olunca idarecisinin. Gelen bağışları da halka vereceğine, yığmış yığıntı haline getirmiş ve çürümüş çoğu. Çok şükür oralardan şimdi düzenli, modern depolar halinde Kızılayımız belli bir yere geldi. Kızılay sadece Türkiyemizde mi tüm dünyada tabi afetlerde ön sırada olan bir kurumumuz. Zaten halkımız da verme duygusunu hiçbir zaman kaybetmedi. Bu ara bir FETÖ belası çıktı. O beladan dolayı biraz verme duygusu zayıfladı. Nereye vereceğini şaşırdı halk. İnşallah o da zamanla düzelir diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.


Yeni dönemde de Ümraniye’de Kızılay’a destek vermeye devam edeceklerini vurgulayan Yıldırım, “Kızılay’a hizmet zaten bizim ana vazifelerimizden biri olacaktır Ümraniyemizde. Devamlı olacaktır inşallah” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 13:32
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