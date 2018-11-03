Umran Kasım 2018 sayısı çıktı!

2001 ekonomik krizini yaşayan bir Türkiye’nin yıllar sonra yeni bir ekonomik krizle karşı karşıya kalmasının temel sebeplerisorgulanması gerekmektedir. Bir ateş çemberinde olan Türkiye’nin kritik günlerden geçmekte olduğu sırada atılacak her adımın detaylıca düşünülmesi ve ortak akılla karar verilmesi gerekiyor.

Danıştay’ın “andımız” kararı, post-Kemalizm tartışmalarının rafa kaldırılmasının ardından türlü halleriyle devreye giren pop-Kemalizm’i tahkim etmeye matuf bir karardı.Türkiye, doğrudan faşizme geçmediği halde, o yıllarda devlet zihniyetine egemen olan faşizme göz kırpan zihniyeti tek partili yılların ardından da tam manasıyla tasfiye edemedi. “Andımız”, faşizmin revâçta olduğu ve Hitler’in iktidarı ele geçirdiği 1933’te, dönemin Millî Eğitim Bakanı Reşit Galip tarafından yazılır ve mekteplerde okutulmaya başlanır.1930’lu yılların faşizminin ruhu, hâlâ Anayasanın satırlarında bir hayalet gibi dolaşmakta ve hiç kimse bu hayaleti kovamamaktadır.

Aktüel siyasi gündem dikkate alındığında iktidar partisini güçsüzleştirmek için ittifak halinde olduğu siyasi parti ile irtibatını zayıflatmak, hatta koparmak matuf gündeme getirilmiş olması kuvvetle muhtemel gözüküyor.Danıştay’ın “andımız”la ilgili kararının en tehlikeli tarafı, yüksek yargının eski vesâyetçialışkanlıklarına dönme eğiliminin nüksetme tehlikesini barındırmasıdır. “Andımız”ın, hem batılılaşma/çağdaşlaşma idealinin geleceğin büyükleri çocukların zihnine ve yaşayış biçimlerine empoze edilmesi işlevi bulunmaktadır.

Teknik dünyanın hâkimiyetinin belirginleşmesi karşısında modern zamanın Müslümanlarının yeni düşünce akımı İslâmcılık, reaksiyondan inşa teklifine kadar geniş bir kavramsal yelpaze sunar. Bu yelpaze, anakaynaklara dönmeyi savunanlardan modern düşüncenin kavramlarıyla geleneğin ihyasına, teknik dünyanın iyi yanlarının alınıp kötü yanlarının terkinden dinin esasını karartmış olan tarihsel kalıntıların modern düşünce marifetiyle temizlenerek bu esasın gün ışığına çıkarılmasına, teknoloji eleştirisinden modern dünyaya isyana kadar geniş bir yelpaze oluşturmaktadır.

Bazı Başlıklar:

Andımız ve Kemalizmle Hesaplaşmak/Ümit AKTAŞ

Türkiye’de İsraf Ekonomisi/Burhanettin CAN

İktidar Dönüştürür ya daVicdanın Dip Noktası/Dilaver DEMİRAĞ

Modern Toplum ve Ütopyalar/İsmail COŞKUN

Tarih ve Balkanlar/Ahmet ÇAPKU

Yüzyılın Cinayeti ve Suudi Arap Baharı/Kemal EL-HELBAVİ