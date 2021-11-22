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Dünya Ümmetten Erdoğan’a “faiz” teşekkürü
Dünya

Ümmetten Erdoğan’a “faiz” teşekkürü

Türkiye’de faizlerin inmesi karanlık lobileri üzerken ümmeti ise sevindirdi. Umman Baş Müftüsü Şeyh Ahmed bin Hamad Al-Khalili, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı faizleri düşürdüğü için tebrik ederek tüm Müslüman hükümetlerin Erdoğan gibi olması gerektiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-11-22 21:36:00 -
Ümmetten Erdoğan’a “faiz” teşekkürü

Münübe Yılmaz

Türkiye’de faizlerin inmesi karanlık lobileri üzerken, ümmeti ise sevindirdi. Umman Baş Müftüsü Şeyh Ahmed bin Hamad Al-Khalili, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı faizleri düşürdüğü için tebrik ederek tüm Müslüman hükümetlerin Erdoğan gibi olması gerektiğini söyledi. Hazreti Muhammed'in “Faiz alan da veren de melundur” hadis-i şerifine atıfta bulunan baş müftü, “Faiz pisliğini ekonomisinden arındırma yolunda kararlılıkla yürüyen kardeş Türk Müslüman hükümetini selamlıyoruz” dedi. 

“Tüm İslam hükümetleri Türkiye ile işbirliği yapmalı”

Tüm İslam hükümetlerinin Allah’ın, yiyene, yedirene, katibine ve şahitlerine lanet ettiği faizle mücadele konusunda Türkiye ile işbirliği yapması gerektiğini kaydeden Umman Baş Müftüsü Şeyh Ahmed bin Hamad Al-Khalili, Maide suresinin ikinci ayetini hatırlatıp “İyilik ve takvâ hususunda yardımlaşın” çağrısında bulundu. Ahmed bin Hamad Al-Khalili, özellikle İslam İşbirliği Teşkilatı'nın tamamen İslami bir finans sistemi projesi için Erdoğan’ın projesini kararlılık ve özenle benimsemesi gerektiğini de belirtti.

 

 

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