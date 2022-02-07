Ümmetten dua yağdı

Milletin kabul olunmuş duası olan, Türkiye Cumhuriyeti’nin seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan’ın koronavirüs hastalığına yakalanması ümmeti hüzünlendirdi. Erdoğan’ın Kovid-19 test sonucunun pozitif olduğunu açıklamasının ardından kalbinden diline, dilinden semaya dua ulaştıran milyarlarca insan, “Erdoğan’a şifa eyle Yâ Rabbi” niyazında buluştu.

3 ayların manevi şifası

Mübarek üç ayların feyzine camilerde ulaşarak ibadetlerini yapan müminler vakit namazlarının ardından Başkan Erdoğan’a dua etti. Başta Ayasofya ve Çamlıca Camii olmak üzere bütün ibadethanelerden Erdoğan’ın sıhhatine kavuşması için Allah-ı Azimüşşan’a dua sesleri yükseldi. Başkan Erdoğan ve eşinin şifasına kavuşması için Türkiye’de ve dünyanın dört bir yanında dua halkaları oluşturuldu. Kur’an kurslarında eller Erdoğan’ın şifası için semaya açıldı. 4-6 Yaş Kur’an Kursları’nda öğrenim gören minik talebeler “Tayyip Dede” için dua etti. 81 şehrimizde hafızlık eğitimini sürdüren Kur’an bülbülleri, Erdoğan ve eşinin virüs illetinden kurtulması için Allah’tan şifa istedi.

Farklı coğrafyalarda “Erdoğan’a şifa eyle Yâ Rabbi” duasında buluşan ümmet, Cenab-ı Allah’tan Eş-Şâfi isminin tecellisiyle Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan için niyazda bulundu. Nil İnsani Yardım Derneği, koronavirüse yakalanan Başkan Erdoğan’ın bir an önce iyileşmesi niyetiyle Afrika’daki yetim Müslüman çocuklara sadaka dağıtımı gerçekleştirdi. Bazı liderler Erdoğan’ı telefonla arayarak “geçmiş olsun” mesajını iletirken, birçok siyasi lider ise mesaj paylaşarak naiflik gösterdi. Eski Başbakanlardan Tansu Çiller de Erdoğan çiftine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Dost liderlerden vefa

İşte iki gündür Erdoğan’a geçmiş olsun dileklerinde bulunan dünya liderleri: KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Pakistan Başbakanı İmran Han, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı ve Demokratik Eylem Partisi Genel Başkanı Bakir İzetbegoviç, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Somali Cumhurbaşkanı Mohamed Farmaajo, El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, Guatemala Devlet Başkanı Alejandro Giammattei, Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, IKBY Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf.

Her kesimden mesajlar

Erdoğan’a ve eşi hakkında siyasi parti liderleri, kanaat önderleri, spor kulüpleri, sanatçılar, yazarlar ve pek çok önemli isim geçmiş olsun mesajı yayımladı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, mesajını “Yâ Şâfî yâ Şâfî yâ Şâfî” duasıyla bitirdi. Erdoğan da, hassasiyet gösteren bütün liderlere tek tek teşekkür mesajı paylaştı.