Ümmetin sesi Akit’i susturamazsınız!

Hakkı Bilir İstanbul

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Akit Medya Grubu’na haciz göndermesi medya STK’larının büyük tepkisine neden oldu. Kamuoyunu bilgilendirici ve sorumlu yayımcılık ilkelerimiz gereği hakkında yaptığımız haberleri yargı yoluyla susturmaya çalışan İmamoğlu’nun hukuki olarak haklı olmamıza rağmen yasal boşluklardan faydalanarak Akit TV ekipmanlarına el koydurması, basın özgürlüğüne ağır darbe olarak yorumlandı. Basın özgürlüğü söylemini dilinden düşürmeyen ve özgür basın naraları atan İmamoğlu’nun, haber yazımı için kullanılan bilgisayarları ve anlık haber aktarımında kullanılan plazma televizyonları hoyratça yerinden söktürmesi, söylemlerindeki samimiyetsizliği de gözler önüne serdi.

“Kasıt ve kötü niyet kokuyor”

İmamoğlu’nun kasıtlı olarak basit bir haczi baskına çevirdiğini belirten Medya Derneği Başkanı Ekrem Kızıltaş, şunları dile getirdi: “Cuma saatine denk gelecek bir şekilde ve iki taraf arasında karşılıklı takas edilebilecek şekilde alacaklar varken bu işin yapılmaya kalkışılması ciddi manada bir husumet göstergesidir. Söz konusu olan rakam belliyken ve Akit Grubu’na borcu olan bir belediye başkanı bunların mahsup edilmesi ve üstü neyse ödemeleri gerekirken, ihtimalle, Cuma saatinden gidin dediği anlaşılıyor” dedi. Basın özgürlüğünün ağır darbe aldığını kaydeden Kızıltaş, şöyle devam etti: “İmamoğlu her ne kadar sağa sola basın özgürlüğü konusunda değişik nutuklar atsa da bir yayın organının, yayında kullandıkları eşyaların haczedilemeyeceği gerçeğini gözardı ettikleri anlaşılıyor. Nereden bakılırsa bakılsın, husumet ve kötü niyet kokuyor. Seçim öncesi camilerde Kur’an okuyarak dindarlara mesaj veren insanın esas niyetini gözler önüne seren çirkin bir hareket.”

Akit susturulmak isteniyor

İç Anadolu Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Adem Alemdar da, tepkisini şöyle dile getirdi: “Söylenecek iki şey vardır. Birincisi Yeni Akit Gazetesi, 28 yıldır doğru gazetecilik yapmakta ve bunun karşılığında; taranmakta, haczedilmekte, ambargoya maruz bırakılmakta, kapatılmaya çalışılmakta... Hasılı susturulmaya çalışıldı hep... Basın özgürlüğü, insan hakları, demokrasi, çağdaşlık, insanlık, ahlak her şey bir kenara bırakılmış, tamamen taraftarlarına yönelik algı operasyonları ile gün kurtarılıyor. Federasyon adına, 28 yıllık bir gazeteci olarak ve bir insan olarak Büyükşehir Belediyesi’ni yönettiğini zanneden algı tiyatrocularını kınıyorum. Her şey çok güzel olacaktı, maalesef her şey berbat oldu” dedi. İBB Başkanı’nın algıya oynadığını kaydeden Alemdar, şöyle devam etti: “İBB ile Akit arasında karşılıklı davalar neticelenmiş. Akit 21 bin 500 lira alacaklı İmamoğlu da 20 bin 500 lira alacaklı. İmamoğlu bin lira gönderdiği zaman mahsuplaşılacak. Peki bu kadar önemsiz miktarda bir dava alacağı için koskoca belediye başkanı bir gazeteye haciz yollar mı? Derdi başka ise yollar. Algı operasyonu için bundan daha güzel bir fırsat olamaz.”

Basın özgürlüğü ayaklar altında

Avrupa Gazeteciler Derneği Başkanı Adnan Fişenk de, “Bu icra ile birlikte basın özgürlüğü ayaklar altına alınmıştır. Kendisini halkı ve kamuoyunu aydınlatmaya adamış bir basın kuruluşuna, böyle bir zulmün yapılması gerçekten korkunç bir durum. Özgür basın naraları atıyorlardı, basının durumundan şikayetçilerdi. Fakat kendileri gibi düşünmeyen basın kuruluşlarının sesini kesmek için nasıl çabaladıklarını da görmüş olduk” ifadelerini kullandı. İmamoğlu’nun cezalandırma yolunu seçtiğini kaydeden Fişenk, “Bu bir cezalandırmadır. Kendileri gibi düşünmeyen bir medya grubu cezalandırılmıştır” dedi.

Özgür basın cezalandırılıyor

Anadolu Yayıncıları Derneği Başkanı Sinan Burhan ise, “Anadolu Yayıncılar Derneği olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Akit TV’nin bilgisayar ve televizyonlarına el koydurmasını kınıyoruz. Sorunu sağduyu ile çözmek mümkünken bu tavır bir cezalandırmadır” şeklinde konuştu.

TGC, basına zorbalığa sus pus

Öte yandan, sol basına yapılan en ufak faaliyette ortalığı ayağa kaldıran Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve gücü kendisiyle sınırlı olan Basın Konseyi ise sessizliğe büründü. “Türkiye’de basın özgürlüğü yok” diyerek kendi ülkesini yabancı ülkelere şikayet etmekten vazgeçmeyenler, CHP’li İmamoğlu’nun bir medya grubunun haber akışında kullandığı malzemeleri haczettirmesi karşısında tek kelime açıklama yapma zahmetinde bulunmadı.