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Gündem Ümmetin şanlı destanı Çanakkale
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Ümmetin şanlı destanı Çanakkale

Bugün, Türk-İslam dünyasının 250 bini aşkın şehit verdiği, İstiklal şairimiz merhum Mehmet Akif Ersoy’un da, “Şu Boğaz Harbi nedir? Var mı ki dünyâda eşi?” dizeleriyle ölümsüzleştirdiği Çanakkale destanının 106. yıldönümü.

Yeniakit Publisher
2021-03-18 09:52:00 -
Ümmetin şanlı destanı Çanakkale

 Sebahattin Ayan  İstanbul 

Bugün, ecdadımızın vatan savunması için 250 bin şehit verdiği, İstiklal şairimiz merhum Mehmet Akif Ersoy’un, “Şu Boğaz Harbi nedir? Var mı ki dünyâda eşi?” dizeleriyle ölümsüzleştirdiği Çanakkale Deniz Zaferi’nin 106. yıl dönümü. Şer imparatorluğu İngiltere’nin öncülüğünde bir araya gelen Fransa, İtalya, Kanada, Yeni Zelanda ve Avustralyalı haçlı birliklerinin ümmetin izzet-i şerefini çiğneme girişimi “Çanakkale geçilmez” denilerek milletimizin cansiperane mücadelesiyle engellendi. Çanakkale Zaferi sadece Türk milletinin değil dünya tarihinin de seyrini değiştirdi. Osmanlı’nın muazzam zaferi sonrası Çarlık Rusya yıkıldı, haçlı ittifakı büyük bir darbe aldı ve en önemlisi de emperyalistlerin topraklarımızla ilgili kirli hevesleri kursaklarında kaldı.

Dünyanın şahit olduğu en büyük savunma savaşı olan ve ecdadımızın tarih yazdığı 18 Mart Çanakkale Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 106. yıl dönümünü şükür dualarıyla anıyoruz.

Müslüman Türk milletini tarih sahnesinde silmek isteyen haçlı artıklarının üzerimize topyekûn saldırdığı ve ecdadımızın tokadını yiyerek kaçtığı Çanakkale Zaferi’nin 106. yıl dönümünde, aynı coşkuyu hamd secdeleri eşliğinde yaşıyoruz. Bizleri bağımsız bir devlette yaşatmak uğruna canlarından geçen aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Bir tas buğday çorbasıyla günlerce çatışarak, düşmana geçit vermeyen ve imkansızlıklara rağmen büyük bir zafere imza atan kahraman ecdadımız, düşmana unutamayacakları bir ders verdi. Resmi rakamlara göre 250 binden fazla şehit verdiğimiz Çanakkale’de yüzbinlerce vatan evladı da yaralandı. Halen bu çapta bir deniz savaşına şahit olmayan dünya, Müslümanları boğmak için teknolojinin en son imkanlarıyla üzerimize çullandı. Bir varoluş mücadelesi verdiklerinin farkında olan atalarımız, düşmanı boğazın serin sularına gömdü.


Yeni Akit Gazetesi
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