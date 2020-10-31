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Dünya Ümmetin Fransa’ya tepkisi büyüyor
Dünya

Ümmetin Fransa’ya tepkisi büyüyor

Fransa yönetiminin İslam düşmanlığını artırması ve Hazreti Muhammed’i hedef alan karikatürleri desteklemesinin ardından İslam coğrafyasında başlayan tepkiler dinmiyor.

Yeniakit Publisher
2020-10-31 11:57:00 -
Ümmetin Fransa’ya tepkisi büyüyor

Dün cuma namazları sonrası Türkiye’nin yanı sıra Sudan, Filistin Endenozya, Malezya, Katar, Kuveyt gibi bir çok ülkede Fransa’ya tepki protestoları düzenlendi. Filistinliler Mescid-i Aksa’da Macron’u protesto etmek için gösteri düzenledi. Göstericiler Mescid-i Aksa’dan çıkarak Eski Şehir bölgesine doğru yürüyüşe geçerken Macron’un İslam düşmanlığına destek veren İsrail polisi tarafından zorla dağıtıldı.

Endonezya’da iki farklı kentte gösteri düzenlendi. Ülkenin Orta Cava eyaletindeki Yogyakarta kentiyle, Kuzey Sumatra eyaletine bağlı Medan kentinde Fransız lidere tepki amaçlı gösteri gerçekleştirildi. Binlerce gösterici, “Dünyanın en büyük teröristi Fransa’’, “Fransa’ya boykot’’ ve “Macron İslam düşmanı” yazılı pankartlar taşıyarak sloganlar attı. Güney Afrika’daki Müslümanlar da Fransızların İslam karşıtı açıklamalarını protesto etti. Müslüman Yargı Konseyi (MSJ) üyeleri, Cape Town’daki Fransız Konsolosluğu önünde gösteri düzenleyip, Fransız mallarına boykot çağrısı yaptı.

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