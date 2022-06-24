Ümmetin başı sağolsun

İlmiyle ve eserleriyle Müslümanların yolunu aydınlatan, ülkemizin manevi rehberlerinden olan büyük İslam alimi Mahmut Ustaosmanoğlu Hoca Efendi, ebediyete irtihal etti. Nakşibendi Tarikatının İsmailağa Cemaati şeyhi olan Allah dostlarından Mahmut Hoca, tedavi gördüğü hastanede 93 yaşında ruhunu Rahman’a teslim etti. İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Sevgili şeyhimiz Mahmut Efendi Hazretlerimiz Hakk’a yürümüş ahirete irtihal etmiştir. Cümle ümmet-i Muhammed’in başı sağ olsun” ifadeleri yer aldı. Kur’an ile Sünneti topluma yaymak dışında gizli bir ajandası olmayan, geride sayısız öğrenci ve birbirinden kıymetli onlarca eser bırakan Efendi Hazretlerinin aziz naaşı bugün öğle namazını müteakiben Fatih Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Edirnekapı Şehitliğinde ebediyete uğurlanacak. Akit’e konuşan Efendi Hazretleri’nin yakınları ve öğrencileri ise okuyucularımıza özel açıklamada bulundu...

Şuurlu nesiller yetiştirdi

Yeğeni Bahattin Ustaosmanoğlu: “Ümmetin başı sağ olsun. Efendi Hazretlerimiz, İslam’a hizmet kervanının başı olması hasebiyle, ülkemize, milletimize ve İslam ümmetine büyük hizmetler vermiştir. Bu hizmetlerin en önemlilerinden biri her mahalleye birer erkek ve kız Kur’an kursu idealiyle yola çıkmasıydı. Bunda da muvaffak oldu. Elhamdülillah, bu sayede tertemiz bir nesil meydana geldi. Bu netice, Efendi Hazretlerinin samimiyetinden meydana geldi. İnsanlar Efendi Hazretlerini sevdiler, o da onları bağrına bastı. İnşallah onun başlattığı hizmetler kaldığı yerden, sekteye uğramadan devam edecek. Ümmete hizmet etmek, insanlığı Şeriat-ı Ravzayı Muhammediye kavuşturmak için bizler tebliğe devam edeceğiz. Bugün gençlik içerisinde birçok dinsiz, ahlaksız akımlar var. Fakat buna rağmen önemli bir kesim de mahallesinde, evinde, hanesinde İslam’ı yaşayan, dini yaşayan, ve insanlara bunu tavsiye eden gençler var. Efendi hazretlerimiz bu hedefini büyük tutmuş ve netice itibariyle ülkemizde şuurlu gençlerin yetişmesi için katkıda bulunmuştur. Kendisine bu hizmetlerinden dolayı teşekkür ederiz. Biz razıyız, Rabbim de razı olsun. Habibine mahbubu ulaştırdığı için sevinçliyiz. Ama aramızdan bedeni ayrıldığı için de üzüntü içerisindeyiz.”

Cenazede sükunet çağrısı

Yeğeni Ali Rıza Ustaosmanoğlu: “Hocamız hayatının 80 senesini İslam’a ve Müslümanlara adadı ve bu yolda feda etti. Çok büyük bir değeri kaybettik. Büyük bir önderdir, büyük bir liderdir, hepimiz için bir kayıp. Tabiri caizse yetim kaldık. Artık İslam’ın bir neferi, İslam’ın bir önderi, bir lideri maalesef kayboldu. Allah başımıza aynılarını inşallah layık görür, verir. Bu şekilde İslam’ın nuru da sönmez diye Allah’a hamdedeceğiz, şükredeceğiz, dua edeceğiz. Cenaze namazının çok kalabalık olmasını bekliyoruz. Herkes çok üzüntülü, sıkıntılı. Sevenlerinden tek ricamız, cenazeye katılacaklar taşkınlıklardan, provokasyonlardan uzak durmalı.”

Vazife tamam, emaneti teslim etti

Rabıta Vakfı Başkan Murat Perçin Hocaefendi: “Efendi Hazretlerimiz, Ehl-i Sünnet’in üzerine beton döküldüğü bir dönemde o betonu tırnaklarıyla kazıyarak Ehl-i Sünnet bilincini tekrar ortaya çıkarmıştır. Belki ciltler dolusu kitap yazmadı ama sayısını bilemediğimiz kadar hocalar ve talebeler yetiştirdi. Peygamber Efendimize bağlılığı o derece büyüktü ki ilk kez karşılaştığı insanlara ‘oku’ emrini ileterek Resulullah’ın yoluna davet ederdi. Sonra da okuyan şahıslara, alim olan o insanlara dönüp, eğer Resulullah’ın 3 sünnetini terk ederseniz siz de beni terk edin derdi. Dünya cihan böyle bir zatı kaybetmiş oldu. Peygamber Efendimizin son zamanlarında insanlar fert fert değil de grup grup İslam’a giriyorlardı. Buradan da Peygamberimizin vazifesinin dolduğu anlaşılıyordu. Son haftalara baktığımızda bir tarafta 300 hafız icazet aldı, diğer tarafta 200 hafız icazet aldı. 50 hafız bir tarafta, 100 hafız bir tarafta. Efendi Hazretlerinin çeşmesinden içen gençlerin oluk oluk, grup grup hafız olması, vazifesini tamamladığının göstergesiydi. Dolayısıyla İslam’ın yaşanması için mücadele etmiş, binlerce talebe yetiştirmiş, vazifesini tamamlamıştı. Rabbim onun açtığı yoldan yürümeyi, o yola en güzel şekilde sahip çıkmayı bizlere nasip etsin.”

Evi ve camisi ziyaretçi akınına uğradı

1929 yılında Trabzon’un Of ilçesinde dünyaya gelen ve Kur’an ile Sünneti topluma yaymak dışında gizli bir ajandası olmayan Mahmut Ustaosmanoğlu Hoca Efendi Hazretleri, en kritik dönemde bile istikametten şaşmayan mümtaz bir din ve dava adamıydı. Asrın Müceddidi olan ve sayısız öğrenci yetiştiren Mahmud Hoca vefatıyla sevenlerini ve talebelerini hüzne boğarken, geride birbirinden kıymetli onlarca eser bıraktı.

Bu arada, hastanede vefat eden Hoca Efendinin naaşı, Beykoz Yavuz Selim Mahallesi’ndeki evine getirildi. Durumu haber alan yakınları ve sevenleri, Ustaosmanoğlu’nun evine akın etti. Taziyeye gelenler, evin yanındaki Mahmud Efendi Cami-i Şerifi’nde toplanarak taziyelerini ilettiler. Öte yandan, Fatih’in Çarşamba semtinde bulunan Mahmut Efendi Cemaatinin camisine ziyaretlerde yoğunluk yaşandı.