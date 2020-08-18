Umman'dan İsrail'in 'normalleşelim' teklifine cevap

BAE ile İsrail arasında yapılan normalleşme adımları sonrası Tel Aviv yönetimi yeni hedef olarak Umman'ı seçti.

Umman, İsrail ile normalleşmenin şartı olarak Filistin halkının taleplerinin yerine getirilmesi gerektiğini duyurdu.

Umman Dışişleri Bakanı Yusuf Bin Alevi ile İsrail Dışişleri Bakanı Gabi Aşkenazi, dün bir görüşme gerçekleştirdi. İsrail, Umman’a uzlaşma teklifi yaptı.

Ummanlı bakan Yusuf Bin Alevi, barış teklifine ilk olarak Filistin devletinin inşa edilmesi gerektiği yönünde cevap verdi.

Fetih Hareketi'nden destek

Ummanlı bakan ayrıca Fetih Hareketi Merkez Komitesi Genel Sekreteri Tümgeneral Cibril Racup ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede Fetih harektinden Umman’ın Filistin tutumuna övgüler geldi.