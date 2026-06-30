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Dünya Umman'dan Hürmüz Boğazı açıklaması! Destek vermeyecekler
Dünya

Umman'dan Hürmüz Boğazı açıklaması! Destek vermeyecekler

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Umman'dan Hürmüz Boğazı açıklaması! Destek vermeyecekler

Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, Hürmüz Boğazı’ndan geçişlerin ücretlendirilmesini desteklemediklerini açıkladı. Busaidi, boğazın güvenli, açık ve uluslararası hukuk çerçevesinde yönetilmesi gerektiğini vurguladı.

Umman, Hürmüz Boğazı’ndan geçişlerin ücretlendirilmesine yönelik tartışmalara ilişkin tutumunu açıkladı.

Resmi temaslarda bulunmak üzere Fransa’da bulunan Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, Monte Carlo Uluslararası Radyosu’na yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı’nın güvenli ve herkese açık kalmasını istediklerini söyledi.

Resmi temaslarda bulunmak üzere Fransa'da bulunan Umman Dışişleri Bakanı Busaidi, Monte Carlo Uluslararası Radyosu'na Hürmüz Boğazı'ndan geçişler, denizcilik hizmetleriyle ilgili mekanizmalar ve İran ile ABD arasında imzalanan mutabakat zaptına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Busaidi, küresel ekonomi ve bölge ülkeleri için önemli bir su yolu olan Hürmüz Boğazı'nın güvenli ve herkese açık kalmasını istediklerini kaydetti.

Umman ile İran arasındaki mevcut diyalogun, yapılacak anlaşmaların uluslararası hukuk kurallarıyla tutarlı olması gerekliliğine dayandığını açıklayan Busaidi, Umman'ın Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne bağlı olduğunu ve boğazdaki yeni düzenlemelerin uluslararası meşruiyet çerçevesinden sapmaması gerektiğini vurguladı.

Boğazdan geçişlerin ücretlendirilmesiyle ilgili tartışmalara da değinen Busaidi, Umman olarak bunu desteklemediklerini belirterek, ancak seyrüsefer güvenliğini artırma, acil durumlara hazırlık ve kirlilikle mücadele gibi denizcilik hizmetleriyle ilgili mekanizmaların değerlendirilebileceğini kaydetti.

Busaidi, bu konudaki herhangi bir düzenlemenin boğazı kullanan ülke ve şirketlerle istişare ederek yapılacağını dile getirdi.

Ülkesinin, İran ile ABD arasındaki mutabakat zaptının uygulanmasını ve tansiyonun düşürülmesini desteklediğini aktaran Busaidi, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üyesi ülkeler arasında da bu konuda mutabakat bulunduğunu bildirdi.

Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüsefer yönetimi için İran ile Umman arasında Ortak Hürmüz Komitesi kurulmuş ve bu komite ilk toplantısını dün Umman'da yapmıştı.

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Yorumlar

Mehmet

Umman Dışişleri Bakanı'nın açıklamaları bölgedeki gerilimin azaltılmasını ve Hürmüz Boğazı'nın herkese açık kalmasını amaçlıyor. Bu durum, ABD ve İran arasında yaşanan gerginliğin çözümüne yönelik umut verici bir adım. Umman, bu konuda İslam dünyasının değerlerini ve uluslararası hukuku göz önünde bulundurarak dengeli bir tavır sergiliyor. Hürmüz Boğazı, dünya ticaretinin önemli bir rotasını oluşturduğu için güvenliği her zaman öncelikli olmalıdır. Ancak İran'ın ABD ve Körfez ülkelerine yönelik provokasyonları endişe verici. Umman'ın bu konuda çabaları takdir edip, bölgedeki barışa katkıda bulunmak istiyoruz.
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