Birçok kişi bilmiyor ama Barış Galatasaray'ın rezerv takımında oynadı!
Emrah Savcı

Birçok kişi bilmiyor ama Barış Galatasaray'ın rezerv takımında oynadı!

Barış Alper Yılmaz, Galatasaray'a transfer olduktan sonra rezerv takımın formasını giymişti. Aradan geçen zamanda milli futbolcu inanılmaz bir çıkış yakaladı.

#1
Foto - Birçok kişi bilmiyor ama Barış Galatasaray'ın rezerv takımında oynadı!

Galatasaray 2021 yazında Keçiörengücü Kulübü'ne 2.1 milyon euro ödeyerek Barış Alper Yılmaz'ı kadrosuna katmıştı. Birçok kişi bilmiyor ancak milli futbolcu, Galatasaray'ın Rezerv takımında 2 karşılaşmaya çıktı. 4 gol ve 4 asistlik performansının ardından A Takım'a da mesaj yolladı.

#2
Foto - Birçok kişi bilmiyor ama Barış Galatasaray'ın rezerv takımında oynadı!

Hatta o tarihlerde yıldız oyuncunun kiralık gönderilmesi gündemdeydi... Galatasaray'da yeterli forma süresi alamayacağı düşünülüyordu. Hikayenin kalan kısmını ise kader yazdı!

#3
Foto - Birçok kişi bilmiyor ama Barış Galatasaray'ın rezerv takımında oynadı!

Barış, formayı kaptıktan sonra harika bir performans sergiledi. Şu anda da birçok Avrupa ekibinin transfer listesinde yer alıyor.

#4
Foto - Birçok kişi bilmiyor ama Barış Galatasaray'ın rezerv takımında oynadı!

1.86 boyundaki oyuncu, Sarı-Kırmızılı forma altında bütün kulvarlarda 195 karşılaşmaya çıktı. 35 gol ve 34 asiste imza attı. İlk 11'in vazgeçilmezleri arasına girebilmek için çok savaştı. Şu anda hem Galatasaray hem de Milli Takım'ın bankoları içerisinde yer alıyor...

