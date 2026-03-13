İlber Ortaylı yoğun bakımda! Ailesinden açıklama geldi

İlber Ortaylı'nın sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamada, "Bir süre bilinci açık devam eden tedavisinin ardından yoğun bakıma alındı ve pazar günü entübe edildi. Tedavisi bu şekilde devam ediyor" denildi.

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklama yapıldı.

Bir süredir hastanede tedavi gören ünlü tarihçinin durumunun ağırlaşması üzerine pazar günü entübe edildiği bildirildi.

Ortaylı'nın ailesi tarafından yapılan açıklamada son durumunun ise stabil olduğu belirtildi.

'TEDAVİSİ SÜRÜYOR, DURUMU STABİL'

Ünlü tarihçinin hastaneye yatırılma sürecinin aktarıldığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Prof. Dr. İlber Ortaylı, geçen ocak ayında prostat ameliyatı olmuştu. Taburcu olduktan sonra bu rahatsızlığıyla bağlantılı sorunların tedavisi için bir süreliğine daha hastaneye yattı.

Diyabet hastası olan ve böbrek rahatsızlığından dolayı haftada üç gün diyalize giren Ortaylı, bağışıklık sistemiyle ilgili immün tedavisi de görüyordu.

Ortaylı geçen perşembe günü rahatsızlıklarının tekrar nüksetmesinin ardından Koç Üniversitesi Hastanesi'ne yatırıldı.

Bir süre bilinci açık devam eden tedavisinin ardından yoğun bakıma alındı ve pazar günü itibarıyla da entübe edildi. Tedavisi halen bu şekilde devam ediyor ve durumu da stabil."

Paylaşımda Ortaylı'nın kızı Tuna Ortaylı'nın açıklamalarına da yer verildi:

"Genel olarak organların yaşa bağlı yorulması kaynaklı sorunları vardı. Gayet iyi bir doktor ekibinin gözetimi altında, azami hassasiyetle tedavisi devam ediyor" dedi."