“Estetik” adı altında kanlı ticaret! 26 günlük yavru köpeğe akılalmaz işkence

Yaşam hakkı savunucusu İbrahim Kaya, Kepez ilçesinde bulunan Varsak Menderes Mahallesi’nden geçerken bir alanda iri cüsseli köpekler gördüğünü, dövüş köpeği olarak yetiştirildiklerinden şüphe ederek içeri girdiğinde üretim yapıldığını öğrendiğini söyledi. Kaya, "Yavruları sattıklarını beyan ettiler. Ellerinde yavru olmadığını söyledi ve diğer amcasının oğluna yönlendirdi" dedi. Kaya, telefonla iletişime geçtiği işletmeci H.A.'nın, satış yaptığı köpekler hakkında bilgi verdiğini, dilerse köpekleri yerinde görebileceğini söylediğini belirtti. Görüşme sonrası adrese gittiğini aktaran Kaya, içeride yaklaşık 20 köpek bulunduğunu, 6-7 yavrunun 26 günlük olduğunu kaydetti.