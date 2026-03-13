“Estetik” adı altında kanlı ticaret! 26 günlük yavru köpeğe akılalmaz işkence

Yavruların kulak kesim işleminin veteriner hekim tarafından yapıldığını düşünmediklerini ifade eden Kaya, "26 günlük bir bebeğin sütten kesilerek, anneden ayrılması zaten büyük bir vahşet. Bu bebeklerin kulağını kesmek ayrı bir vahşet. Çünkü yavru köpeklere anestezi verilemiyor, verilirse karaciğeri olgunlaşmadığı için ölüyor. Bu kişiler anestezi vermeden bu hayvanların kulağını kesiyor. İşletme sahibine sorduğumuzda, 'Ben veteriner hekime para ödemiyorum, bütün aşılarını ben yapıyorum' dedi. Kulağını kesme konusunda açıkça 'Ben yapıyorum' demedi ama veteriner hekimin gelmediği bir ortamda kulağı kesik köpekler olduğu için bu işlemi de onun yaptığını düşünüyoruz. Ayrıca zaten bir veteriner hekim, 26 günlük bir köpeğin kulağını anestezi alamayacağı için kesmez" diye konuştu.