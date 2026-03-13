  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ilk kez bu kadar net konuştu: Galatasaray'ın kollandığına inanıyorum “Estetik” adı altında kanlı ticaret! 26 günlük yavru köpeğe akılalmaz işkence Savaşın başından bu yana en kritik darbe! İran, ABD’nin resmen kalbini söktü Birçok kişi bilmiyor ama Barış Galatasaray'ın rezerv takımında oynadı! Galatasaray'ın Bernardo Silva kozu: Uzun süreli mukavele: İlan ettiler artık... İran medyasında çıkan haber olay oldu: Türkiye ve Pakistan bayraklarıyla yayınladılar Değişim Dinamikleri Yönetim Merkezi 32. Geleneksel İftar Programı, Girişimcinin Medeniyet İnşası: Kurumsallaşma Kitabının Lansmanı ile Gerçekleştirildi Avrupa devi dünyaya ilan etti! Baykar'la yaptıkları ortaklık ilk sonucunu verdi Dijital Birlik Platformu AK Parti İstanbul Medya Sahurunda Buluştu Soykırımcı İsrail’den, İran için ağızları açık bırakan plan: Resmen kanınız donacak
Gündem
8
Yeniakit Publisher
"Estetik" adı altında kanlı ticaret! 26 günlük yavru köpeğe akılalmaz işkence
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

“Estetik” adı altında kanlı ticaret! 26 günlük yavru köpeğe akılalmaz işkence

Antalya'da yaşam hakkı savunucuları, 26 günlük yavru köpeklerin annelerinden ayrılarak kulaklarının kesildiği ve 30-40 bin liraya satıldığı iddiasıyla Kepez Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü'ne şikayetçi oldu.

#1
Foto - "Estetik" adı altında kanlı ticaret! 26 günlük yavru köpeğe akılalmaz işkence

Yaşam hakkı savunucusu İbrahim Kaya, Kepez ilçesinde bulunan Varsak Menderes Mahallesi’nden geçerken bir alanda iri cüsseli köpekler gördüğünü, dövüş köpeği olarak yetiştirildiklerinden şüphe ederek içeri girdiğinde üretim yapıldığını öğrendiğini söyledi. Kaya, "Yavruları sattıklarını beyan ettiler. Ellerinde yavru olmadığını söyledi ve diğer amcasının oğluna yönlendirdi" dedi. Kaya, telefonla iletişime geçtiği işletmeci H.A.'nın, satış yaptığı köpekler hakkında bilgi verdiğini, dilerse köpekleri yerinde görebileceğini söylediğini belirtti. Görüşme sonrası adrese gittiğini aktaran Kaya, içeride yaklaşık 20 köpek bulunduğunu, 6-7 yavrunun 26 günlük olduğunu kaydetti.

#2
Foto - "Estetik" adı altında kanlı ticaret! 26 günlük yavru köpeğe akılalmaz işkence

Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında yapılan düzenlemeyle evcil hayvan ticaretinin yasaklandığını hatırlatan Kaya, "Yavruların anneden ayrılarak satıldığını ve kulaklarının kesildiğini öğrendik. İşletmeci, 26 günlük yavruların 30 bin liradan, 40 günlük olanların 40 bin liradan satıldığını beyan etti. Köpeğin daha estetik ve vahşi bir görünüm kazanması, yasa dışı dövüşlerde rakiplerine kulaklarından yakalanmasını önlemek amacıyla kulakları kesiliyor" dedi.

#3
Foto - "Estetik" adı altında kanlı ticaret! 26 günlük yavru köpeğe akılalmaz işkence

Yavruların kulak kesim işleminin veteriner hekim tarafından yapıldığını düşünmediklerini ifade eden Kaya, "26 günlük bir bebeğin sütten kesilerek, anneden ayrılması zaten büyük bir vahşet. Bu bebeklerin kulağını kesmek ayrı bir vahşet. Çünkü yavru köpeklere anestezi verilemiyor, verilirse karaciğeri olgunlaşmadığı için ölüyor. Bu kişiler anestezi vermeden bu hayvanların kulağını kesiyor. İşletme sahibine sorduğumuzda, 'Ben veteriner hekime para ödemiyorum, bütün aşılarını ben yapıyorum' dedi. Kulağını kesme konusunda açıkça 'Ben yapıyorum' demedi ama veteriner hekimin gelmediği bir ortamda kulağı kesik köpekler olduğu için bu işlemi de onun yaptığını düşünüyoruz. Ayrıca zaten bir veteriner hekim, 26 günlük bir köpeğin kulağını anestezi alamayacağı için kesmez" diye konuştu.

#4
Foto - "Estetik" adı altında kanlı ticaret! 26 günlük yavru köpeğe akılalmaz işkence

Hayvanların durumundan bahseden Kaya, "Önlerinde çiğ et vardı. Yaklaşık 20 civarı hayvan vardı, 6-7 de yavru köpek vardı. Onlardan para kazandığı için iyi bakıyor köpeklerine ama çiğ etle besliyor. Çünkü dövüştürmek için kullanıyor bu hayvanları. Hayvanlar daha agresif olacağı için çiğ etle beslediğini gördüm" dedi.

#5
Foto - "Estetik" adı altında kanlı ticaret! 26 günlük yavru köpeğe akılalmaz işkence

Köpeklerin yavrularını tanıtırken 'Akdeniz şampiyonu', 'İç Anadolu şampiyonu' gibi ifadeler kullanıldığını aktaran Kaya, "Şampiyon denilen köpeklerin dövüşlerde derece aldığı anlaşılıyor. Köpek dövüşü yaptığını kabul etmiyor, zaten bu suç olduğu için herkese beyan edilecek bir konu değil. Ancak üretim için bu köpekleri kullanması, dövüş organizasyonlarıyla bağlantı şüphesini güçlendiriyor" dedi.

#6
Foto - "Estetik" adı altında kanlı ticaret! 26 günlük yavru köpeğe akılalmaz işkence

Telefon görüşmelerinde dövüş organizasyonlarının 'güzellik yarışması' adı altında şifreli konuşulduğunu öne süren Kaya, konuyu Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü'ne bildirdiklerini aktardı. Kaya, işletme sahibinin sanal medya üzerinde bulunan paylaşımlarında 'Arena finalisti' yazarak üretim yaptığı yetişkin köpeklerin görsellerini paylaştığını da kaydetti.

#7
Foto - "Estetik" adı altında kanlı ticaret! 26 günlük yavru köpeğe akılalmaz işkence

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İstanbul Valiliği'nden ''Ekrem İmamoğlu'' açıklaması
Gündem

İstanbul Valiliği'nden ''Ekrem İmamoğlu'' açıklaması

İstanbul Valiliği, 'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü' davasında Vali Davut Gül hakkındaki iddialara ilişkin açıklama yaptı. ..
Birleşmiş Milletler'de tarihi ayar! Bakan Göktaş salonu terk etti
Gündem

Birleşmiş Milletler'de tarihi ayar! Bakan Göktaş salonu terk etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu'nun 70'inci oturumunda düzenlenen topl..
Adıyaman'a füze düştü!
Yerel

Adıyaman'a füze düştü!

Kahta ilçesine bağlı Aktaş (Melgosi) köyünde, füze paniği yaşandı. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, füzenin düştüğü alanda inc..
Mahkemede ‘sayın’ tartışması: ‘35 yıllık avukatım böylesini görmedim’
Gündem

Mahkemede ‘sayın’ tartışması: ‘35 yıllık avukatım böylesini görmedim’

Yolsuzluktan suç örgütü kurmaya kadar birçok ağır suçlamayla yargılanan CHP’nin yüz karası Ekrem İmamoğlu’nun, mahkeme heyetinin kendisine "..
Özgür Özel eşimi arayıp… AK Parti’ye geçen başkan CHP’de yaşadıklarını anlattı
Gündem

Özgür Özel eşimi arayıp… AK Parti’ye geçen başkan CHP’de yaşadıklarını anlattı

Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak, CHP’den istifa edip AK Parti’ye geçiş sürecinin ayrıntılarını paylaştı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in ..
CHP’li belediyenin dağıttığı kavurmanın at etinden olduğu ortaya çıkmıştı: AK Partili Baykan’dan CHP’li Alp’e at eti göndermesi! Sayın vekilim, aradığınız yarış atları bulundu galiba, ama bakın nerede
Gündem

CHP’li belediyenin dağıttığı kavurmanın at etinden olduğu ortaya çıkmıştı: AK Partili Baykan’dan CHP’li Alp’e at eti göndermesi! Sayın vekilim, aradığınız yarış atları bulundu galiba, ama bakın nerede

CHP’li Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne ait aşevinde dağıtılan dana kavurmada yarış atı çipi çıkmış, yapılan laboratuvar analizleri de kavurm..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23