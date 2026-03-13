İran'dan ABD'ye "nükleer" dersi: "Kavrayamıyorlar!"

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, nükleer müzakereler ve ABD'nin ekonomi politikalarına dair sosyal medya üzerinden sert açıklamalarda bulundu. İran'ın nükleer silah üretilmeyeceğine dair sunduğu garanti paketinin ABD tarafından geri çevrildiğini hatırlatan Arakçi, bu reddin arkasında yatan asıl nedenin "teknik yetersizlik" olduğunu iddia etti.

Arakçi, ABD'nin gümrük tarifeleri ve petrol politikalarını da eleştirerek, "Yükselen fiyatlar ABD halkının sırtına yük bindirirken, yalnızca büyük şirketlerin kasasını dolduruyor. Bu tablodan ABD halkı kazançlı çıkmayacak" dedi.

Hürmüz Boğazı stratejisi değişmiyor

Bölgedeki askeri gerilime dair en net mesaj ise İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Ali Rıza Tengsiri'den geldi. Tengsiri, İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney'in talimatları doğrultusunda hareket ettiklerini vurguladı.

"Düşmana darbe vurmaya devam edeceğiz" diyen Tengsiri, stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmaya devam edeceğini bildirdi. Mücteba Hamaney'in göreve geldikten sonra verdiği ilk talimatlardan biri olan "boğazın kapalı tutulması" stratejisinin tavizsiz bir şekilde sürdürüleceği belirtildi.