  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İHH öncülüğünde anlamlı toplantı: Enerjimizi mezhep kavgalarıyla tüketmeyelim! 7 bin vatandaşını Orta Doğu’dan çıkardı Bakanlık tarih verdi: Plastik ürünlerde kısıtlama 1 Eylül'de başlayacak CHP’li Belediyenin dağıttığı kavurmadan yarış atı çipi çıktı: Atları kesip vatandaşa yedirmişler Merkez bankası faiz kararını açıkladı Azerbaycan Aksakallılarından kardeşlik mesajı… Azerbaycan-Türkiye kardeşliğine göz dikenler var! ABD Senatosunda karşı ses Trump'ın dansözlüğünün onlar da farkında Hürmüz Boğazı kapandı, Fransa'nın kasası boşaldı! Macron, köşeye sıkıştı İran Hava Uzay kuvvetleri komutanı İsmail Dehkan ailesiyle birlikte öldürüldü Bayram sonrasına kaldı! Komisyon görüşmeleri ertelendi
Dünya Dünyanın gözü önünde katliam! İsrail savaş uçakları sivilleri vurdu
Dünya

Dünyanın gözü önünde katliam! İsrail savaş uçakları sivilleri vurdu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Dünyanın gözü önünde katliam! İsrail savaş uçakları sivilleri vurdu

Kandan beslenen terör devleti İsrail'in ordusu Lübnan'da sivillerin yaşadığı binaları savaş uçakları ve füzelerle vurdu. Sadece bugün düzenlenen saldırılarda en az 35 kişi vefat etti.

İsrail ordusunun Lübnan'ın çeşitli bölgelerine bugün düzenlediği saldırılarda en az 35 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

LÜBNAN'A HAVA SALDIRILARI SÜRÜYOR

Lübnan resmi ajansı NNA, İsrail'in, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Bariş beldesine düzenlediği hava saldırısında 3 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti. Sur kentine bağlı Deyr Antar beldesinde ise İsrail'in insansız hava aracı (İHA) ile bir araca düzenlediği saldırıda 1 kişi öldü. Saldırılarda sivillerin yaşadığı binalar hedef alındı.

Gece saatlerinde ise İsrail uçakları, Başkent Beyrut'taki Ramle Beyda bölgesi ile başkentin güneyindeki Aramun bölgesini hedef aldı.

 

İSRAİL ÜNİVERSİTEYİ DE VURDU

Lübnan Sağlık Bakanlığı, Ramle Beyda bölgesindeki saldırıda 12 kişinin yaşamını yitirdiğini, 28 kişinin yaralandığını açıkladı. İsrail'in Aramun beldesini hedef aldığı saldırıda da 5 kişi hayatını kaybetti, 7 çocuk yaralandı. Güneydeki Bint Cubeyl ilçesinde bir araca yapılan saldırıda 3 kişi öldü. Beyrut'un Dahiye'de bölgesindeki bir fakülteye düzenlenen saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı, Sayda'daki Arki beldesine yapılan saldırıda 9 kişinin öldüğünü, 7 kişinin yaralandığını bildirdi.

 

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

İsrail'den Lübnan'da yeni katliam! Sivillerin yaşadığı binalar vuruldu

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 687'7e, yaralı sayısının 1774'e yükseldiğini açıklamıştı.

Lübnan hükümeti, 2 Mart'tan bu yana barınma merkezlerine 822 bin 600 kişinin başvurduğunu bildirdi.

İsrail'e rahat yok! Tel Aviv'de hareketli saatler
İsrail'e rahat yok! Tel Aviv'de hareketli saatler

Dünya

İsrail'e rahat yok! Tel Aviv'de hareketli saatler

Malezya'dan İsrail'in alçaklığına tepki
Malezya'dan İsrail'in alçaklığına tepki

Dünya

Malezya'dan İsrail'in alçaklığına tepki

İsrail'den büyük kalleşlik! Türkiye'den jet hızında tepki
İsrail'den büyük kalleşlik! Türkiye'den jet hızında tepki

Dünya

İsrail'den büyük kalleşlik! Türkiye'den jet hızında tepki

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23