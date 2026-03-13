  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İsrail'i sarsan saldırı! Ağır yaralandı Trump'ın uykusunu kaçıracak saldırı Yunanistan'dan flaş İran kararı! Doğrudan Azerbaycan etkilendi İran’dan Trump’a sert mesaj! “Bu ağır yanlışın bedelini ödeyeceksiniz” Erdoğan'dan Mehmet Akif Ersoy mesajı Ajanslar bu açıklamayı 'son dakika' koduyla duyurdu! "İsrail askerlerini hedef aldık" Bahçeli'den 'savaş' açıklaması: Her türlü senaryoya hazırlıklı olmalıyız Dünyanın gözü önünde katliam! Savaş uçakları sivilleri vurdu Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim petrol piyasasını altüst etti! ABD'den ''200 dolar'' açıklaması Sıcak saatler! Rusya, İHA saldırısını duyurdu
Dünya Pakistan ordusu Afganistan'da sivilleri vurdu!
Dünya

Pakistan ordusu Afganistan'da sivilleri vurdu!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Pakistan ordusu Afganistan'da sivilleri vurdu!

Afganistan İslam Emirliği yönetimi, Pakistan ordusunun Host vilayetinde sınır hattına yakın bölgelere topçu ateşi açtığını ve saldırıda aynı aileden dört kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Afganistan İslam Emirliği yönetimi, Pakistan ordusunun Host vilayetinde sınır hattına yakın bölgelere topçu ateşi açtığını ve saldırıda aynı aileden dört kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

İslam Emirliği kaynakları, çarşamba akşamı Pakistan güçlerinin Host’un Alişer–Terezai ilçesindeki çeşitli noktalara topçu atışları düzenlediğini bildirdi. Açıklamaya göre saldırıda aynı aileden dört kişi öldü, üç kişi yaralandı.

Pakistan Enformasyon Bakanı ise Pakistan’ın Afganistan’a yönelik saldırılarında Afgan tarafında ölü sayısının 641’e ulaştığını öne sürdü.

Afganistan Savunma Bakanlığı, bu iddiayı “asılsız” olarak nitelendirerek Pakistan’ın kendi kayıplarını gizlemek için yanlış bilgiler yaydığını savundu.

Savunma Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Sadikullah Nusret, Afgan güçlerinin saldırılarında yüzlerce Pakistan askerinin öldürüldüğünü ve çok sayıda askeri mevzinin imha edildiğini belirtti.

 

Afgan tarafı, kendi kayıplarının sınırlı olduğunu belirterek Pakistan’ın açıklamalarını “propaganda” olarak tanımladı.

Öte yandan bazı analistler, iki ülke arasındaki çatışmaların sürmesinin bölgesel istikrarı olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulundu. Siyasi analist Ruhullah Hotak, gerilimin vekalet savaşlarına zemin hazırlayabileceğini ve bölge ekonomisine zarar verebileceğini söyledi.

Askeri analist Server Niyazi de Afganistan ile Pakistan arasında olası bir savaşın yalnızca iki ülkeyi değil, komşu ülkeleri de olumsuz etkileyeceğini ve bölgede şiddet ile düşmanlığı artıracağını ifade etti.

Afganistan Savunma Bakanı Mevlevi Yakub Mücahid daha önce yaptığı açıklamada Afganistan’ın savaşı başlatan taraf olmadığını, ancak saldırıya uğraması halinde kendini savunmayı sürdüreceğini ifade etmişti.

Kaynak: Mepa News

Gazze'de şehit sayısı 72 bin 135'e yükseldi
Gazze'de şehit sayısı 72 bin 135'e yükseldi

Dünya

Gazze'de şehit sayısı 72 bin 135'e yükseldi

Gazze’nin feryadını sanatla dünyaya duyuran Joubran kardeşlerden vefa sofrası!
Gazze’nin feryadını sanatla dünyaya duyuran Joubran kardeşlerden vefa sofrası!

Gündem

Gazze’nin feryadını sanatla dünyaya duyuran Joubran kardeşlerden vefa sofrası!

Gazze'de şehit sayısı 72 bin 136'ya yükseldi
Gazze'de şehit sayısı 72 bin 136'ya yükseldi

Dünya

Gazze'de şehit sayısı 72 bin 136'ya yükseldi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Misafir

Müslüman müslümanı öldürüyor Kuran ve hadisler ne diyor Yazın okuyun ve Gercek kuran ehli nasıl olur ögrenin

Ccc

İmran Hanı darbe ile devirip Abd kuklası bir yönetim getirdiler sonuç Müslümanı Müslümana kırdırıyor lar.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23