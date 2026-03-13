Pakistan ordusu Afganistan'da sivilleri vurdu!

Afganistan İslam Emirliği yönetimi, Pakistan ordusunun Host vilayetinde sınır hattına yakın bölgelere topçu ateşi açtığını ve saldırıda aynı aileden dört kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

İslam Emirliği kaynakları, çarşamba akşamı Pakistan güçlerinin Host’un Alişer–Terezai ilçesindeki çeşitli noktalara topçu atışları düzenlediğini bildirdi. Açıklamaya göre saldırıda aynı aileden dört kişi öldü, üç kişi yaralandı.

Pakistan Enformasyon Bakanı ise Pakistan’ın Afganistan’a yönelik saldırılarında Afgan tarafında ölü sayısının 641’e ulaştığını öne sürdü.

Afganistan Savunma Bakanlığı, bu iddiayı “asılsız” olarak nitelendirerek Pakistan’ın kendi kayıplarını gizlemek için yanlış bilgiler yaydığını savundu.

Savunma Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Sadikullah Nusret, Afgan güçlerinin saldırılarında yüzlerce Pakistan askerinin öldürüldüğünü ve çok sayıda askeri mevzinin imha edildiğini belirtti.

Afgan tarafı, kendi kayıplarının sınırlı olduğunu belirterek Pakistan’ın açıklamalarını “propaganda” olarak tanımladı.

Öte yandan bazı analistler, iki ülke arasındaki çatışmaların sürmesinin bölgesel istikrarı olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulundu. Siyasi analist Ruhullah Hotak, gerilimin vekalet savaşlarına zemin hazırlayabileceğini ve bölge ekonomisine zarar verebileceğini söyledi.

Askeri analist Server Niyazi de Afganistan ile Pakistan arasında olası bir savaşın yalnızca iki ülkeyi değil, komşu ülkeleri de olumsuz etkileyeceğini ve bölgede şiddet ile düşmanlığı artıracağını ifade etti.

Afganistan Savunma Bakanı Mevlevi Yakub Mücahid daha önce yaptığı açıklamada Afganistan’ın savaşı başlatan taraf olmadığını, ancak saldırıya uğraması halinde kendini savunmayı sürdüreceğini ifade etmişti.

Kaynak: Mepa News